Monica Bellucci e Tim Burton, la nuova coppia paparazzata insieme

Ascolta questo articolo

Una nuova coppia irrompe nel mondo dello spettacolo, quella formata da Monica Bellucci e Tim Burton. A rivelare in esclusiva la relazione tra l’attrice italiana ed il regista di “Edward Mani di Forbici” è stata la rivista francese Paris Match, che ha pubblicato in anteprima la prima immagine dei due, fotografati dai paparazzi insieme per strada.

Secondo quanto anticipato dalla rivista, Monica e Tim si sono incontrati brevemente per la prima volta al Festivals di Cannes nel 2006, ma è stato solo sedici anni dopo, dietro le quinte di un altro festival cinematografico, che il regista e l’attrice si sono avvicinati. Da allora, i due avrebbero iniziato a uscire insieme, facendo coppia fissa.

Negli ultimi quattro mesi, il regista americano 64enne e l’attrice 58enne si sono frequentati di nascosto, prima che la loro storia d’amore venisse finalmente rivelata. L’inizio della loro relazione, secondo le indiscrezioni rilasciate dalla rivista, risale al loro incontro in Francia lo scorso ottobre, in occasione del Lumière Film Festival di Lione.

Monica era single dalla fine della relazione con con l’artista e modello Nicolas Lefebvre, avvenuta nel 2019. Precedentemente, l’attrice di “Malena” ha frequentato il collega italiano Nicola Farron dal 1989 al 1995, prima di incontrare ed innamorarsi con l’attore francese Vincent Cassenl sul set del film “L’appartamento”. La coppia convolò a nozze nel 1999, ed ha avuto le figlie Deva , nata nel 2004, e Léonie, nata nel 2010. Nel 2013, dopo quasi 20 anni insieme, i due annunciarono il divorzio.

Tim Burton invece non ha frequentato pubblicamente nessuna donna dalla fine della relazione con l’attrice Helena Bonham Carter nel 2014. I due, che si conobbero sul set de “Il Pianeta delle Scimmie” del 2000, condividono il figlio William Raymond, nato nel 2003, ed la figlia Nell nata nel 2007. A confermare la rottura tra i due nel 2014 fu il portavoce della Bonham Carter.