Monica Bellucci e Nicolas Lefebvre si sono detti addio dopo poco più di un anno

Solo un anno fa la loro love story aveva catalizzato l’attenzione dei media scandalistici. Lei, Monica Bellucci, dopo la fine del suo matrimonio con Vincent Cassel, si era legata a Nicolas Lefebvre, scultore di 18 anni più giovane, proprietario di una galleria esclusiva nel Marais a Parigi.

Se la coppia aveva fatto molto parlare di sé, nei mesi successivi era sempre apparsa molto unita ed affiatata. Ora però è stata la stessa interprete di “Malena” a voler annunciare la fine del loro flirt. Con un’intervista rilasciata al settimanale “F”, la 54enne attrice e modella italiana ha voluto premettere che “nella storia con Nicolas sicuramente ci siamo fatti tanto bene a vicenda e quest’uomo mi ha insegnato tante cose”, ma a quanto pare i due non erano fatti l’uno per l’altra.

Da qui si spiega perché Monica Bellucci abbia voluto aggiungere che l’ex compagno “ha una vera sensibilità artistica ma il nostro volo insieme prosegue d’ora in poi su un’altra pista che è quella di un’amicizia per la vita”. Detto in altre parole, è stato bello finché è durato, ma ognuno dovrà da oggi in poi andare per la sua strada, senza drammi e recriminazioni.

I due si sono lasciati infatti senza accuse di nessun genere, preferendo far largo uso di garbo ed eleganza. Eppure nonostante le più che logiche perplessità della prima ora, la coppia sembrava essere ben assortita. Monica Bellucci a più di un osservatore pareva aver ritrovato la felicità dopo il divorzio da Vincent Cassel del 2013, attore francese padre delle due figlie Deva e Leonie. Negli ultimi mesi era spesso apparsa insieme a Nicolas, lasciando intendere che i due fossero inseparabili.

Poi però è arrivata la notizia che ha confermato la fine di tutto. E ancora una volta Monica Bellucci ha voluto rendere pubblica la notizia dell’addio senza scandali e rancori. Non a caso ha concluso che dopo aver terminato il loro percorso comune, ognuno sarà chiamato a ritornare alla propria vecchia vita, potendo però far leva su quanto appreso durante la loro convivenza.