Monica Bellucci e Nicholas Lefebvre avvistati insieme a Parigi

Una delle donne Italiane più famose e belle nel panorama internazionale, Monica Bellucci, è divenuta col tempo un’artista a tutto tondo, una donna di una bellezza intramontabile. Tanto è stato scritto su di lei, tante le pagine di gossip riempite, con i suoi amori, le sue passione, e soprattutto, la sua bellezza.

Storica fu la sua eterna relazione con l’attore francese Vincent Cassel, ed altrettanto chiacchierata fu la fine della sua relazione con l’attore. Dopo la storia d’amore, purtroppo finita, con Cassel, Monica tempo fa decise di riprovare di nuovo ad innamorarsi, ritrovando questa volta l’amore in un altro uomo francese, Nicholas Lefebvre.

Lefebvre è un ex modello, molto apprezzato però nella sua veste di gallerista e scultore di opere d’arte. Classe 82, divenuto molto conosciuto in Francia per il suo passato da battitore d’asta, consentendogli di ottenere crediti e notorietà nell’ambiente dell’arte, fino a decidere di creare una galleria tutta sua a Parigi, “The Socialite Family“.

La Bellucci all’epoca si innamorò perdutamente di Nicholas, convinta che questo nuovo amore avesse la capacità di spazzare via il vecchio. Ma con gran sorpresa, nel giro di pochi mesi, nell’estate del 2019, Monica ha ufficializzato la sua rottura con Nicholas, dichiarando poco dopo: “Nella storia con Nicolas sicuramente ci siamo fatti tanto bene a vicenda e quest’uomo mi ha insegnato tante cose”.

Inoltre durante la sua dichiarazione, la Bellucci aggiunge: “Il nostro volo insieme prosegue d’ora in poi su un’altra pista che è quella di un’amicizia per la vita“, insomma una dichiarazione molto esplicativa e chiara. E pure a distanza di mesi, il settimanale “Chi” è riuscito a reperire delle foto molto controverse, che mostrano i due mentre escono dal noto ristorante francese “La Reserve” mano nella mano, in atteggiamenti molto più che complici. Che i due abbiano deciso di ritentare la strada dell’amore, dandosi un’ultima possibilità?