Miss Italia 2020 è Martina Sambucini, eletta senza pubblico né tele-voto

Dopo ben ottant’anni e dopo essere passata per Salsomaggiore Terme, Jesolo e Milano, la finale di Miss Italia quest’anno si è tenuta a Roma. Purtroppo, a causa della pandemia di Covid-19, non è stato un evento all’altezza della Capitale e delle edizioni passate. Al contrario si è trattato di una cerimonia sotto tono, tenutasi in uno studio semi-vuoto: non c’era infatti il pubblico e non è stato neanche indetto il tradizionale televoto.

Miss Italia 2020 è stata votata solo dalla giuria “tecnica” e l’evento è stato trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Miss Italia e di altri partner. A essere eletta è stata la giovanissima Martina Sambucini, 19enne approdata in finale con la fascia di Miss Roma. Come da tradizione, la nuova Miss si è detta emozionatissima e incredula, e il primo pensiero è andato alla sua famiglia, ai genitori che purtroppo non hanno potuto essere presenti in studio.

Martina Sambucini si aggiudica la fascia di Miss Italia 2020

“Spero di non deludervi”, ha chiosato neo reginetta di bellezza Made in Italy nella prima intervista rilasciata subito dopo l’elezione. Alta 178 cm, occhi verdi e lunghi capelli castani, Miss Italia 2020 Martina Sambucini ha gareggiato col numero 81, che evidentemente gli ha portato fortuna. A condurre questa edizione speciale del concorso sono stati Alessandro Greco e Margherita Praticò, molto abili nel celare l’imbarazzo derivante dal trovarsi in uno studio semi-vuoto.

La giuria era presieduta dall’attore Paolo Conticini, amatissimo protagonista dell’ultima edizione di “Ballando con le stelle”. Accanto a lui, la criminologa Roberta Bruzzone, il modello Akash Kumar, la fotografa Tiziana Luxardo, il medico estetico Raoul D’Alessio, la psicoterapeuta Maddalena Cialdella e la splendida Manila Nazzaro, eletta Miss Italia nel 1999.

I sogni della nuova Miss Italia, emersi dalle risposte date alle domande dei giudici, sono quelli classici di tutte le aspiranti Miss: nonostante non disdegni il mondo della moda e quello del cinema, infatti, Martina Sambucini ha intenzione di rimanere una ragazza con i piedi per terra. Nata a Marino e residente a Frascati, si è appena diplomata al liceo linguistico e come prima cosa ha dichiarato di voler “finire gli studi con la specializzazione in psicologia della comunicazione e del marketing”.