Miriana Trevisan smentisce un ritorno con Pago e parla della sua avventura al "GF Vip": "Alex e Delia sono scoppiati"

Miriana Trevisan, come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia“, ha rilasciato una intervista di circa mezz’ora a “Casa Chi” su Instagram. Si parla ovviamente della sua avventura al “Grande Fratello Vip“, rivelando di essere molto soddisfatta di come siano andate le cose.

In questa sesta edizione poi, soprattutto negli ultimi mesi, sono nate alcune storie d’amore. L’ex volto di “Non è la Rai” ha voluto parlare proprio di alcune coppie nate negli studi di Cinecittà, affermando di essere molto ottimista per alcuni e decisamente meno per altri.

L’intervista rilasciata da Miriana Trevisan

Miriana definisce questa sua esperienza al “GF Vip” come un’avventura rilassante, affermando di aver voluto riposare dopo un lungo periodo di responsabilità e difficoltà. Ritiene che la prima parte vissuta sotto i riflettori è stata molto interessante, mentre nell’altra metà ha provato più difficoltà siccome si è dovuta incontrare con persone che la pensavano in maniera totalmente differente da lei.

Sempre nel corso dell’intervista parla della vincitrice, affermando di essere molto felice che sia stata Jessica Selassié a spuntarla: “Non avevo previsto la sua vittoria, ma la desideravo. Per me aveva vinto su delle sue cose personali, quindi era vincente. Il pubblico si è allineato ed ha risposto”.

Per le relazioni nate all’interno della casa invece non nasconde di avere ancora dei dubbi per alcuni di loro: “Alex e Delia sono già scoppiati, sono belli scoppiati così. In Basciano e Sophie vedo una grande passione, ma c’è da fare un percorso. Federica e Gianmaria li vedo bene, lì amo particolarmente. La coppia che ha consumato di più? Secondo me sono Lulù e Manuel“.

Dopo il brevissimo flirt con Biagio D’Anelli, in questi giorni si parla di un ritorno di fiamma con Pago. L’artista, soprattutto all’inizio, ha preso più volte le difese della sua ex, facendo nascere nuove voci che hanno fatto sognare i loro fan. Tuttavia Miriana in questa intervista smentisce categoricamente: “Non è proprio possibile che torni l’amore. Poi abbiamo avuto così tante occasioni, se fosse stato destino ci sarebbe già stato il ritorno di fiamma. In ogni caso ci vogliamo un grande bene e stiamo spesso insieme per nostro figlio”.