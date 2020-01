Miriana Trevisan posa su "Chi" insieme a Pago e al loro figlio Nicola

Miriana Trevisan è nota al pubblico per essere stata non solo una delle protagoniste di “Non è la rai“, ma anche per il suo matrimonio, poi naufragato, con il cantante Pacifico Settembre, in arte Pago. La relazione tra Pago e Miriana è durata diversi anni e dalla loro unione è nato Nicola, il loro bambino che oggi ha dieci anni.

Nonostante il matrimonio sia terminato, i rapporti oggi tra Miriana e Pago sono abbastanza sereni, soprattutto per il bene del loro bambino. Il cantante, che a partire dal prossimo 8 gennaio sarà uno dei concorrenti del “Grande Fratello Vip“, ha da poco concluso una storia d’amore durata ben sette anni, con l’ex tronista Serena Enardu.

Il triste epilogo tra Pago e Serena è stato sotto gli occhi di tutti, difatti la coppia ha partecipato all’ultima edizione di “Temptation Island Vip” e proprio lì hanno deciso di chiudere la loro relazione. Oggi è Miriana Trevisan a parlare di Pago e di quanto accaduto a Temptation, esprimendo la propria opinione in merito.

Attraverso le pagine del settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini, Miriana ha posato pacificamente con il suo ex marito e con il loro bambino, raccontando in che rapporti sono oggi e come procede la sua vita. E proprio rispondendo alla domanda su questo argomento, non è mancata una stoccata a Serena Enardu.

La Trevisan ha dichiarato: “Oggi sono single, sono molto “Serena”…Enardu direi. Anzi, sono Pacifica e Serena” e difendendo Pago ha proseguito: “Non si è minimamente resa conto di come ci si comporta in queste trasmissioni. Doveva frenarsi. Io non mi sarei mai permessa di avere un atteggiamento simile“.

Insomma la Trevisan è stata abbastanza diretta, ha proseguito la sa intervista raccontando che dopo l’esperienza di Temptation, Pago le ha raccontato tutto il suo dolore, rifugiandosi in casa da loro. Conferma l’idea della separazione, soprattutto dopo che il suo ex ha dichiarato di non aver mai amato nessuna donna come ha amato Serena, e ha asserito che in questo “Grande Fratello Vip” farà indubbiamente il tifo per Pago.