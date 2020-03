Miriana Trevisan: la sua quarantena e il rifiuto dei reality

Tempi duri anche per i personaggi famosi, che si ritrovano barricati in casa, senza possibilità di poter uscire, così come la maggior parte della popolazione, italiana e mondiale. Anche Miriana Trevisan, in una recente intervista concesso a quotidiano “Il Tempo” rivela come sta vivendo la sua quarantena, e molto altro ancora.

La donna infatti spiega che sta trascorrendo i suoi giorni rinchiusa in casa, a Roma, in compagnia di suo figlio Nicola, avuto insieme la suo ex marito Pago. Attualmente Pago si ritrova lontano da Roma, insieme alla sua famiglia e a Serena Enardu; gli risulta quindi oggettivamente difficile restare con suo figlio Nicola.

La donna afferma che vivendo soli in casa, lei e suo figlio, di certo non è facile conciliare i bisogni familiari con quelli protettivi di una madre; un esempio fra tanti appare infatti fare la spesa, essendo lei l’unica in casa che può farla, la donna non può di certo lasciare il bambino solo in casa, vista la sua tenera età, e allo stesso tempo non può di certo portarlo con se, esponendolo a una serie di rischi non indifferenti.

Per fortuna, la Trevisan afferma che c’è chi invece gli fa la spesa al posto suo, lasciandola sul pianerottolo, affermando: “Grazie a loro riesco a ricevere la spesa a domicilio, sul pianerottolo di casa. Ma tutto questo vi sembra normale?“. Per quando riguarda invece il padre di Nicola, non appare la prima volta che Pago non vede il figlio per molto tempo, basti pensare infatti i tempi trascorsi a “Temptation Island“, o al GF Vip, Nicola infatti non appare subire particolarmente la mancanza del padre.

In ultimo la donna spiega perché ha sempre rifiutato le varie offerte di lavoro di partecipare ai vari reality show, dove invece ha partecipato il suo ex marito, e la risposta appare più sempre di quello che si pensa. La Trevisan infatti afferma in tal merito: “Ho detto bye bye al Grande Fratello Vip e all’Isola dei Famosi. Come avrei fatto senza mio figlio? Non ce l’avrei fatta […] Mi sembrava una cosa crudele nei confronti di Nicola. Meglio dire no che farlo soffrire“.