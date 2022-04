Miriana Trevisan difende Alex Belli: "Non ha mai mentito, è un genio"

L’avventura di Alex Belli nella sesta edizione del “Grande Fratello Vip”, condotta da Alfonso Signorini, ha ottenuto dai telespettatori svariate critiche. I più severi l’hanno accusato di aver approfittato dei veri sentimenti di Soleil Sorgè con il solo scopo di far parlare di se e ottenere una certa popolarità negli studi di Cinecittà.

Altri invece hanno decisamente apprezzato il percorso vissuto dall’ex protagonista di “CentoVetrine”, dal momento che gli danno il merito di essere stato praticamente l’unico, sempre insieme a Soleil e la sua fidanzata Delia Duran con il fatidico triangolo amoroso, di aver portato avanti le dinamiche del reality show.

Le parole di Miriana Trevisan su Alex Belli

Se ci sono stati alcuni critiche da parte di alcuni vipponi nella casa, come Aldo Montano e Davide Silvestri che hanno attaccato duramente l’attore, non tutti la pensano nello stesso modo. Per esempio Miriana Trevisan, in una recente intervista a “Casa Chi”, lo ritiene come una sorta di genio sottolineando come i suoi sentimenti nei confronti di Soleil siano stati genuini.

“Nella sua follia egocentrica sappiate che Alex non ha mai mentito“ afferma l’ex compagna di Pago per poi aggiungere: “Non dimentichiamoci che lui ha scelto di andare via, di farsi cacciare perché non voleva perdere Delia. L’errore è stato rendere molto cinematografico tutto questo, ma Alex è un genio un po’ pazzo“.

Sui sentimenti nei confronti dell’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” rivela: “La sbandata per Soleil l’ha presa e lo stesso è successo a lei con lui. Nel ‘game’, come lo chiamava Alex, ognuno di loro ha giocato, ma l’unica vittima è stata Delia Duran, anche se solo per il periodo iniziale. Poi anche lei ha giocato”.

A oggi pare che Alex Belli abbia messo una pietra sul suo passato e, dai suoi tweet, si vede come stia proseguendo la sua vita insieme a Delia Duran.