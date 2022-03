Miriana Trevisan chiude la relazione con Biagio D’Anelli: "Finisce qui, non ne voglio mai più parlare"

Erano in molti a pensare che nella casa del GF Vip almeno una coppia avesse trovato l’amore, ma a quanto pare anche a questo giro i tanti fan del reality sono stati smentiti. Parliamo infatti del rapporto nato tra Miriana Travisan e Biagio D’Anelli. Una relazione che tutto sommato prometteva tanto, anche una volta usciti dal gioco, ma pare che, una volta che anche per la donna è terminato il suo percorso nella casa, i due hanno preso ognuno la propria strada.

Ovviamente i fan sono curiosi di ascoltare le versioni di entrambi i protagonisti di questa storia, partendo proprio dalla Trevisan, che concede una corposa intervista a Verissimo, nella quale dichiara la sua versione dei fatti, argomentando la ragione del suo taglio netto con Biagio.

Miriana: “Non ne voglio mai più parlare”

Di primo acchito la donna appare senza dubbio arrabbiata, delusa, a tratti malinconita, esordendo che quella sarebbe stata la prima e ultima volta che avrebbe parlato della sua relazione con Biagio. Ecco alcuni stralci della conversazione tenuta con la Toffanin: “Quando è entrato nella Casa lui mi ha fatto sorridere, Mi sono lasciata andare. Non era attrazione fisica ma mentale, differente da quella precedente. È andato tutto bene finché lui non è uscito“.

Miriana continua il suo racconto affermando che da quando Biagio è uscito pare che sia cambiato molto , diventando molto più freddo, anche durante la sua seconda entrata: “avevo la percezione che qualcosa non andasse – aggiungendo – Lo sentivo freddo, qualcosa di strano anche quando mi baciava“.

Una volta che anche Miriana è uscita, la donna racconta che ha provato più volte ad avvicinare Biagio, senza però ottenere i risultati sperati; l’uomo infatti continuava ad essere schivo e freddo nei suoi confronti, tanto da prendere alla fine l’amaro decisione: “Per me questa storia finisce qui. Sono una nuova Miriana, non voglio avere un uomo così vicino a me e mio figlio che mi fa un volta faccia, quando io volevo solo ringraziarlo. Nel giro di 24 ore senza chiamarmi prima, aveva il mio numero. Volevo stare con la mia famiglia dopo tutto quanto vissuto e chiamarlo in disparte. Io la mia decisione l’ho presa, ne ho parlato qui per rispetto tuo“. Insomma sembra che sia finita prima ancora di iniziare tra la coppia nata nel reality.