Miriam Leone smentisce l’indiscrezione sulle nozze con Paolo Cerullo

Secondo le ultime indiscrezioni svelate dal settimanale “Chi“, diretto dal giornalista e conduttore del GF Vip Alfonso Signorini, a breve si dovrebbero celebrare le nozze dell’attrice Miriam Leone e il suo attuale compagno Paolo Cerullo. I due sono fidanzati da un po’ di tempo, anche se sui social non appaiono mai insieme, mantenendo quindi sempre una certa riservatezza sulla loro storia d’amore.

Sul settimanale “Chi” si può leggere precisamente che: “Miriam Leone, sempre più innamorata del suo Paolo Cerullo, è pronta al grande passo. C’è chi assicura che i due si sarebbero già sposati in grande segreto. In realtà, hanno programmato le nozze a Milano e dovrebbero celebrarle a breve”.

La smentita di Miriam Leone

Con una breve storia su Instagram, Miriam Leone – che ha da poco terminato le riprese sul set di “Diabolik” nel ruolo di Eva Kant, il film uscirà prossimamente nei cinema – ha voluto smentire immediatamente questa indiscrezione rilanciata dalla rivista: “Leggo di news che dicono che starei per sposarmi. Ma io non vedo ancora l’anello! Quindi no, per il momento non mi sposo”.

Prima della sua relazione con Paolo Cerullo, Miriam Leone è stata legata a Davide Dileo, conosciuto con il pseudonimo di Boosta, un musicista, compositore e scrittore, tastierista e fondatore del gruppo musicale di rock elettronico dei Subsonica. Successivamente si è parlato di un flirt, anche se nessuno dei due ha mai confermato questa indiscrezione, con l’attore Matteo Martari, i due si sono conosciuti sul set della serie televisiva “Non uccidere”, in onda sui canali Rai dal 2015 fino al 2018.

Di Paolo Cerullo invece si conosce ben poco, poiché a quanto pare ci tiene molto a stare lontano dalla luce dei riflettori. Ciò che si sa è che è un musicista, performer e disc jockey, che vive a Milano. Originario di Catania, si è trasferito in Lombardia per studiare economia, lavorando per molto tempo sia nel campo della finanza che in quello della musica.