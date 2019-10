Mina, dopo una lunga assenza riappare sui social: la foto che ha scatenato i fan

La grande Mina, tempo fa, ha preso la decisione di non apparire più pubblicamente e di ritirarsi a vita privata, lasciando in eredità ai fan la sua inconfondibile voce e le sue indimenticabili canzoni. Non è mai ritornata sui suoi passi, ma qualche sua immagine “rubata” ha sempre destato tanta curiosità e entusiasmo tra chi non l’ha mai dimenticata.

Ora, nell’era dei social dove sembra impossibile eclissarsi definitivamente, riappare una sua immagine che ha creato scompiglio e fatto parlare nuovamente di lei. Instagram fà da sfondo a questa sua recente apparizione: proprio su questo affollato network è stata pubblicata una foto nel profilo della figlia Benedetta.

Mina, la sua foto fa il giro del web e scatena l’entusiasmo dei fan

Nell’immagine si vede la grande artista, seduta sul divano di casa, intenta a guardare un video con il fidanzato della figlia, così come riporta la didascalia di lato: “Madre e mio fidanzato che guardano video di gangstar rapper venezuelani”. Nulla di intenzionale quindi, ma tanto basta per scatenare il web e riaccendere la miccia calorosa dei fan.

La foto ben presto è diventata virale e ha invaso il web. I commenti arrivati hanno inondato Mina di complimenti e affetto: “Grande Mina !! Sei vita”, ” Ti prego ringraziala per le emozioni che mi da”, e non mancano i ringraziamenti a Benedetta per aver deciso di postare quella foto: ” Io non so come ringraziarti. Ho il cuore che impazza”.

Mina non ha mai messo da parte la musica, anche dopo l’allontanamento dalle scene, e in molti sarebbero curiosi di sapere cosa pensa la grande artista di questi nuovi scenari musicali. Al momento ci si deve accontentare di una “muta” apparizione, anche se in moltissimi sperano che sia il preludio di un suo ritorno sulle scene, abbandonate nel 1978 quando il 23 agosto ci fu la sua ultima apparizione davanti al pubblico.