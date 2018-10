Milly Carlucci parla della sua malattia e svela: "Sono affetta da EPP, la rara malattia di chi è allergico al sole"

Milly Carlucci rompe finalmente il silenzio e confessa di avere una rara malattia ovvero la EPP, protoporfirina eritropoietica, che affligge cinque persone ogni milione. Questa malattia viene chiamata più comunemente la “malattia del sole“ e purtroppo la conduttrice di Ballando rientra in quel breve raggio di persone affette da tale patologia.

Milly, che ha appena compiuto 64 anni lo scorso primo ottobre, è una donna bellissima ad eccezion di qualche piccola ruga sul suo volto che è sicuramente invidiato da moltissime donne. Qualche mese fa era sorta una polemica contro di lei a causa dei suoi capelli alla quale Milly stessa aveva risposto svelando, anche in quel caso, un suo problema di alopecia.

Ora però ad essere presa di mira è la sua pelle che perennemente bianca e pallida tanto d’estate quanto d’inverno ha acceso alcuni dubbi soprattutto nei confronti dei tanti telespettatori che da anni la seguono. Dietro dunque a quel dettaglio si nasconde la sua patologia, la EPP che la costringe a coprirsi perennemente in quale allergica al sole.

La conduttrice si trovava in barca quando si accorse cha alcune macchie sul suo corpo erano insorte in modo anomalo. Milly chiamò immediatamente un dermatologo il quale, dopo una visita accurata e alcune prove molto particolari, le diede la risposta parlando di carenza enzimatica negli eritrociti, ovvero una patologia ereditaria che rende la sua pelle particolarmente fotosensibile quasi fosse allergica ai raggi UV emanati dal sole.

Purtroppo per questa malattia non c’è cura e la conduttrice è costretta a non esporsi ai raggi diretti del sole o quando possibile evitarlo del tutto portandosi dietro e coprendosi sempre con una crema a fattore di protezione molto alto. Il rischio è la comparsa sul suo corpo di macchie bruttissime alla vista ma soprattutto dolorose e impossibili da contenere attraverso la via farmacologica.