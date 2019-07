Milly Carlucci parla della coppia formata da Dani Osvaldo e Veera Kinnunen

La coppia che ha fatto più discutere nell’ultima edizione di Ballando con le stelle, il talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, è quella formata dalla ballerina Vera Kinnunen e Dani Osvaldo. I due, seppure si sono qualificati in terza posizione, sono stati al centro del gossip a causa di una possibile relazione.

Dietro alle quinte si era parlato di alcune scenate di gelosia da parte di Stefano Oradei a causa della troppa vicinanza tra Vera Kinnunen ed il suo allievo. Sempre secondo altre indiscrezioni, Stefano si era opposto sulla partenza in coppia di Vera e Dani direzione Argentina. A causa della sua forte reazione, è stato costretto a chiedere scusa durante una puntata di Ballando con le stelle, anche se con il tempo abbiamo scoperto che aveva ragione ad essere geloso.

L’intervista di Milly Carlucci

Dopo alcuni giorni dallo scoppio del caso, Milly Carlucci ha voluto dire la sua nell’intervista rilasciata al sito “Tv Blog“: “Io non mi occupo della vita privata dei nostri ballerini. Io mi occupo di stigmatizzare che un qualunque tipo di dissidio non si risolva mai venendo alle mani, soprattutto se queste cose riguardano una donna. Qualunque sia il comportamento di una donna in una coppia il modo per risolvere non è mai a ceffoni”.

Si allontana completamente quindi dalle voci del gossip, ma successivamente spiega i motivi delle scuse in diretta da parte di Stefano Oradei: “Non ero riuscita a portare la pace nella nostra famiglia di Ballando, allora ho dovuto ricorrere all’esternazione pubblica. Come con i figli, talvolta servono shock importanti. Al figlio si fa l’urlaccio, in questo caso l’ho detto in televisione. E questo è servito per resettare la situazione e per far capire che stavamo facendo un programma televisivo, non altro”.

Per il momento ammette di non aver sentito nessuno tra Stefano Oradei, Vera Kinnunen e Dani Osvaldo, e l’ultima volta che hanno incontrato i ballerini professionisti è stato durante la presentazione dei palinsesti della Rai. In quel momento, il caso non era ancora scoppiato.

Successivamente, commenta un’altra indiscrezione rilasciata da “Tv Blog” su una possibile presenza di Elisa Isoardi nella prossima edizione di Ballando con le stelle. Milly Carlucci ammette che l’ex fidanzata di Matteo Salvini starebbe pensando se accettare o meno questa proposta, anche se la Isoardi sarebbe frenata a causa del poco talento a ballare.