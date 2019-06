Milly Carlucci in un’intervista a Today parla del suo nuovo programma “Il sogno del podio” un docu-talent che andrà in onda ogni giovedì del 6 al 27 giugno su Rai5. Protagonisti del format sono 20 giovani direttori d’orchestra dai 18 ai 30 selezionati alla London Symphony Orchestra, nel corso delle 4 puntate verrano raccontate le loro emozioni e le dure selezioni dei ragazzi che da 20 rimarranno in 3 e tra questi ci sarà poi il vincitore che assisterà il direttore della London Symphony Orchestra per un anno.

Milly ha dichiarato che lo scopo di questo nuovo format è di rendere popolare il mondo dei direttori d’orchestra, un modo fatto di talento ma anche di sacrifici che non è chiuso ed elitario come potrebbe sembrare, ma è fatto da ragazzi normali figli di musicisti o di persone umili accomunati dalla passione per la musica.

Secono la presentatrice inoltre i talent servono per dare visibilità ai ragazzi di talento che altrimenti non avrebbero possibilita di emergere, quindi li vede in maniera molto positiva, e spera che questo nuovo docu-talent abbia molto successo e spera che possa essere replicato in futuro, magari non più su Rai 5 ma sulle reti principali come Rai 3.

Maria De Filippi la vorrebbe ballerina per una notte

Milly Carlucci parla anche dell’ultima edizione di Ballando con le stelle appena conclusa, che ha visto la vittoria inaspettata di Lasse-Matberg e Sara Di Vaira, per la conduttrice la vittoria del generale norvegese è dovuta alla sua capacità di empatizzare con il pubblico perchè non vince il ballerino più bravo ma quello che riesce a conquistare il pubblico che poi appunto vota il suo preferito.

Il suo programma del sabato sera di Rai1 inoltre quest’anno è riusciuto spesso a superare negli ascolti il principale competitor, il talent Amici di Maria De Filippi, sulla rivalità con quest’ultima la Carlucci afferma: “Il dualismo con Maria De Filippi è un fatto creato dalla stampa” ed aggiunge di averla anche invitata a partecipare al suo programma come ospite, tuttavia l’ospitata non è stata possibile per problemi di organizzazione. Milly Carlucci tuttavia ha confessato di non desistere e che le piacerebbe averla come ballerina per una notte in futuro nella prossima edizione di “Ballando con le stelle”.