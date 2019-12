Milly Carlucci nega la rivalità con Maria De Filippi e parla della sua diffida ad "Amici Celebrities"

In questi giorni Milly Carlucci ha rilasciato una intervista alla giornalista Chiara Maffioletti del “Corriere della Sera”. La conduttrice si concentra sua nuova trasmissione “Il cantante mascherato”, soffermandosi poi su Maria De Filippi e sulle altre colleghe.

Milly Carlucci rivela che durante tutta la sua carriera televisiva ha provato a sperimentare sempre nuovi format, cercando di uscire dalla sua comfort zone, buttandosi sempre a suo rischio e pericolo. Questo succederà anche nella trasmissione “Il cantante mascherato“, dove spera che possa avere lo stesso successo registrato in America con “Masked Singer”.

La rivalità con Maria De Filippi

Negli ultimi anni si parla spesso di una presunta rivalità tra lei e Maria De Filippi. Milly Carlucci, in questa circostanza, nega tutte le voci: “Quello è un folclore giornalistico che, tutto sommato, ha fatto bene a entrambe… L’Italia vive di Guelfi e Ghibellini, di Coppi e Bartali… il derby del sabato sera ha illuminato entrambe”.

Successivamente ritorna sulla presunta diffida fatta da Milly Carlucci ad “Amici Celebrities“: “Mediaset aveva fatto un accordo in cui si impegnava a non usare più gli elementi di Ballando nei suoi programmi tv. Ora, uno degli elementi costitutivi è vedere un famoso con un maestro che gli insegna a ballare. La cosa è semplice: se firmi una documento, un senso ce l’ha. Non è polemica, è rispetto delle cose scritte. E riguarda Mediaset, non Maria”.

Sulla questione Festival di Sanremo, Milly Carlucci ammette di essere poco interessata, poiché in quel periodo lavora molto per formare il cast di “Ballando con le stelle”, e non vorrebbe buttare alle ortiche questo suo impegno. Non nasconde che il Festival di Sanremo sia un progetto interessante, ma può trasformarsi in un immenso lavoro che potrebbe bruciare la sua carriera in una settimana. Per questo motivo dichiara di preferire ancora il suo talent.

Infine parla delle sue colleghe in TV, definendo Maria De Filippi una grandissima donna che cerca di aiutare in tutti i modi le cause femminili, ritenendosi poi amica di Antonella Clerici, Mara Venier e Simona Ventura.