Milly Carlucci, le parole su Maria De Filippi: "Io non la detesto"

Nel corso di questi anni c’è sempre stata una competizione per quanto riguarda il livello degli ascolti tra due regine della televisione, come Milly Carlucci e Maria De Filippi. Nella scorsa edizione Ballando con le stelle è riuscita a battere la concorrenza della Mediaset regalando una novità inaspettata all’occhio del pubblico.

In una recente intervista la presentatrice ha voluto porre l’accento riguardo al rapporto con la De Filippi spiegando di avere grande stima nei confronti della collega. Queste sono le dichiarazioni della Carlucci: “La guerra non è tra noi ma tra due reti che si contendono il pubblico“. Dopo alcune incertezze, è stata decisa la data d’inizio di Ballando con le stelle prevista per il 30 marzo.

La competizione tra i due programmi

Il pubblico è legato a questo prodotto televisivo che va in onda sul piccolo schermo dal 2005 e in una delle prime edizioni prese parte l’indimenticabile Fabrizio Frizzi. Nel corso dell’intervista concesso al Fatto Quotidiano, la Carlucci ha parlato anche della scorsa annata definita drammatica per la perdita di colleghi importanti.

Ne sono esempi Bibi Ballandi, Fabrizio Frizzi e Sandro Mayer ma alla fine di quest’anno la conduttrice ha dovuto fare i conti con la morte del padre. Inoltre Milly Carlucci ha spiegato che vorrebbe come ballerina per una notte Maria De Filippi ma bisogna attendere una risposta della presentatrice torinese.

La Carlucci ha continuato dicendo di non detestare la moglie di Maurizio Costanzo come dimostrano queste dichiarazioni: “La guerra non è tra noi ma semplicemente tra due reti che si contendono il pubblico”. Dunque ha ribadito che non c’è nessuna guerra con la conduttrice di Amici a causa della concorrenza del sabato sera e Milly Carlucci ha spiegato che andrebbe in onda anche di venerdì ma è sempre stata collocata al sabato sera, attraverso queste parole: “Lavoro per un’azienda che decide ed eseguo”.