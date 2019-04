Milly Carlucci, infortunio per la conduttrice di "Ballando con le stelle": "Ne avrò per 6 settimane"

Cosa ne pensa l’autore

Tiziana Terranova - Mi dispiace molto per l'infortunio di Milly Carlucci, per lei non sarà sicuramente facile affrontare tutte quelle ore di diretta con un piede fratturato. Ad aiutarla sicuramente ci sarà tutto lo staff del programma, che anche quest'anno ha registrato dei dati d'ascolto davvero ragguardevoli, attestando così la grande passione per il ballo che hanno gli italiani.