Milly Carlucci a Maria De Filippi: "Dice che non l’ho chiamata? Lo farò, il mio invito è serio”

Nel corso di una puntata di “Tale e Quale Show“, Milly Carlucci di “Ballando con le stelle” aveva espresso il desiderio di avere come ospite Maria De Filippi nella sua trasmissione. L’invito della Carlucci era molto serio e in occasione della sua ospitata nel programma di Carlo Conti aveva consegnato una busta al conduttore da far recapitare alla De Filippi proprio per porle un invito a Ballando con le stelle. Tuttavia, in seguito la conduttrice aveva spiegato di non aver ricevuto alcuna risposta dalla De Filippi commentando che fosse un vero peccato.

Maria De Filippi dal suo canto, durante un’intervista al settimanale Chi, aveva dichiarato di non aver ricevuto nessuna telefonata in merito; a suo dire la prassi da fare è quella, o almeno lei quando ha intenzione di invitare qualcuno nei suoi programmi lo fa telefonando all’ospite.

La conduttrice di Amici a quel punto aveva pensato che la Carlucci non facesse sul serio e che fosse solo un’intelligente mossa di comunicazione per creare attesa sul suo programma.

Durante la conferenza stampa di Ballando con le stelle la Carlucci ha affermato “Era un invito molto serio. L’ho ripetuto in varie interviste. Siamo in contemporanea è vero, ma possiamo inventarci molte cose. Potremmo fare un collegamento in diretta tra le due reti concorrenti. È un’idea promozionale, ma non per Ballando, ma per il pubblico“.

In oltre, in un’intervista rilasciata a Blogo, la Carlucci aveva parlato anche della sfida dei share tra Ballando con le stelle e Amici, dichiarando che la gara è tra le aziende e che le faccia sorridere quando legge i risultati delle statistiche poichè si basano su un campione e il margine di errore è del 2%.

A questo punto pare chiaro che Milly Carlucci telefonerà al più presto a Maria De Filippi per ufficializzare finalmente l’invito a Ballando con le stelle, ora non resta che aspettare cosa risponderà la regina di Mediaset anche se è sembrata abbastanza positiva a questa iniziativa.