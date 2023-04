Millie Bobby Brown fidanzata, la star di "Stranger Things" sposerà il figlio di Jon Bon Jovi

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale. L’attrice, interprete di 11 in “Stranger Things“, ha infatti pubblicato su Instagram uno scatto in bianco e nero che la ritrae sulla spiaggia insieme al compagno, sfoggiando un impressionante anello di diamanti sulla mano sinistra, mentre Jake la abbraccia da dietro.

La foto è accompagnata dalla didascalia che cita il brano “Lover” di Taylor Swift, e legge: “Ti amo da tre estati, adesso, tesoro, le voglio tutte“. Jake, che è il figlio del musicista Jon Bon Jovi ed è un aspirante attore, ha condiviso uno scatto dei due ripreso da una diversa angolazione durante il loro abbraccio sulla spiaggia, includendo nel suo post una foto della coppia mentre si guardano amorevolmente su una barca. “Per sempre“, ha sottotitolato il suo post.

I due, 19 anni lei e 20 lui, hanno iniziato a dare adito a voci su una loro storia nel giugno del 2021 quando hanno condiviso su Instagram un selfie che li ritraeva insieme, con Bongiovi che aveva sottotitolato lo scatto con le parole “bff” (cioè migliori amici per sempre, ndr) e l’emoji di un cuore.

La coppia non ha però ufficializzato la relazione se non fino a a novembre di quell’anno, quando Millie nel primo giorno del mese ha pubblicato una foto nella quale condivideva un bacio con Bongiovi sul London Eye. A gennaio, la Brown aveva descritto Jake come il suo “partner per la vita“.

L’attrice di “Enola Holmes” ha condiviso una serie di foto che riassumevano il suo 2022, tra cui diversi scatti della coppia, oltre ad amici e animali. “Infinitamente innamorata dell’anno che ho avuto! Grata per i miei amici, la famiglia, l’asino Bernard, i miei cagnolini, i denti dei miei cuccioli ed il mio partner per la vita“, aveva scritto nel post.