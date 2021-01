Miley Cyrus spiega perché preferisce le donne agli uomini

Miley Cyrus si è aperta come mai prima d’ora sulla propria sessualità, svelando come mai preferisce le donne agli uomini. Durante un’intervista con la podcast “Call Her Daddy” di Barstool Sports, la cantante 28enne ha svelato le sue preferenze per quanto riguarda i corpi maschili e femminili.

“Le donne sono molto più sexy. Lo sappiamo. Tutti, penso, possono concordare che, fin dai tempi antichi, i c***i siano ottimi per le sculture“, ha detto l’ex star di “Hanna Montana”. “A parte quello non sono interessata. Mi piacciono i c***i come opere d’arte. A livello scultoreo, mi piace la forma, e penso che facciano la loro figura su di un tavolo“.

La cantante, che ha finalizzato il divorzio dall’attore di “The Hunger Games” Liam Hemsworth a gennaio del 2020 e che nell’estate si è lasciata dal collega Cody Simpson dopo 10 mesi insieme, ha avuto diverse relazioni pubbliche sia con donne che con uomini.

Subito dopo l’annuncio del divorzio ad agosto del 2019 ha intrapreso una relazione estiva con Kaitlynn Carter durata due mesi, mentre nel 2015, durante una pausa nella relazione con Hemsworth durata tra alti e bassi circa 10 anni, è uscita con la modella Stella Maxwell.

“Tutti sanno che le tette sono più belle delle pa**e“, ha dichiarato la cantante di “Wrecking Ball”, spiegando che c’è anche un altro motivo per cui preferisce le relazioni con persone del suo stesso sesso.”Il mio ruolo aveva più senso, perché non c’è questo strano alone sul fatto che pago tutto io”, dichiara Miley, aggiungendo: “Con le donne con cui sono stata entravo nel ruolo più facilmente, con gli uomini spesso tendo ad occupare un ruolo più dominante“.

La cantante, che vanta numerosissimi fan che la seguono ovviamente anche sui social, ha pubblicato a novembre il suo settimo album, “Plastic Hearts”, dal quale sono stati estratti i singoli di successo “Midnight Sky” e “Prisoner”, realizzata in collaborazione con Dua Lipa.