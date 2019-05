Milena Vukotic, rivelazione del programma "Ballando con le stelle" dichiara: “Ho scoperto di essere bella”

Tutti la conosciamo come Pina Fantozzi, la moglie del ragioniere più famoso e più amato d’Italia. Ora l’attrice Milena Vukotic sta avendo un grandissimo successo come concorrente dell’ultima edizione del noto programma di Rai1, “Ballando con le stelle“.

Alla meravigliosa età di 84 anni, l’attrice sta brillando per le doti artistiche e per quelle di ballerina. All’interno del programma televisivo sta dimostrando tanta grazia, eleganza e uno spiccato senso del ritmo. Per l’attrice, nota principalmente per avere interpretato il ruolo, appunto, di Pina Fantozzi, si tratta di una vera e propria rivincita personale.

Recentemente Milena Vukotic è stata intervistata dal Corriere.it e proprio nel corso di questa intervista, l’attrice ha rivelato di essere stupita dall’affetto dimostratogli dal pubblico e da tutti i complimenti che sta ricevendo. In riferimento al fatto che le dicano di essere bella, Milena ha dichiarato: “Mi fa sorridere. L’età c’è, ma è bello festeggiare l’essere in vita. Riguardo al fisico, penso sia la danza ad avermi aiutata, chissà. Mi tengo stretta queste belle parole“.

Quando era ragazza, la Vukotic ha avuto una formazione nella danza, facendo parte del corpo di ballo del Grand Ballet du Marquis de Cuevas. Formazione che sta emergendo sulla pista di “Ballando con le Stelle“, dove l’attrice si esibisce con il maestro Simone Di Pasquale. Sul suo profilo Instagram si sono susseguiti tantissimi complimenti nei commenti lasciati dai fan. Guardandola è impossibile non ricordare e ripensare ai tantissimi film di Paolo Villaggio, nei quali interpretava la fedele moglie di Fantozzi.

Oggi Milena Vukotic vuole però staccarsi da quel ruolo di “bruttina” a cui il cinema l’aveva relegata nel dare vita alla signora Pina Fantozzi. Da qualche settimana è diventata una delle protagoniste del programma televisivo “Ballando con le stelle“, il famoso talent show basato sul ballo, condotto da Milly Carlucci su Rai1.

Milena Vukotic ha compiuto 84 anni lo scorso 23 aprile 2019 e sfoggia un fisico invidiabile. Sempre nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, la Vukotic ha dichiarato ancora:”Ho sempre interpretato mogli e fidanzatine disgraziate, zitelle (…). Personaggi che ho sempre curato con felicità, cercando di renderli veri (…). Ricordo un mio incontro con Renato Castellani. Mi disse: ‘Ma lei cosa vuole fare? Il cinema? Bisogna essere o belle come Gina Lollobrigida o avere una tipologia marcata come Anna Magnani: lei non ha una cosa e nemmeno l’altra, le consiglio di lasciar perdere’. Anni dopo mi volle per un suo film”.

Oggi, a dispetto della sua passata immagine da “bruttina”, Milena ribalta i ruoli e, a “Ballando con le Stelle“, si mostra come una donna affascinante, dal portamento molto aggraziato e lontanissima da quello stereotipo della “brutta” dei film anni ’70 e ’80.