Ieri, 31 marzo 2022, Fedez, alle 12:19 ha lasciato l’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato dal 22 marzo e in cui è stato sottoposto ad un delicato intervento per l’asportazione di un tumore neuroendocrino al pancreas.

Il rapper 32enne milanese ha salutato i giornalisti con un cenno della mano, è salito su una Bmw nera, e poi tornato a casa dalla sua famiglia che, in questi momenti così difficili, è stata e sarà il suo porto sicuro.

La reazione di baby Vittoria

“Tornare a casa per me sarà tornare a vivere“, aveva detto il cantante in una storia Instagram, mentre era in videochiamata con il figlio Leone. Ora che Fedez è tornato a casa, potrà effettuare la sua riabilitazione accanto a sua moglie, “la sua roccia” (come lui l’ha definita) e ai loro due splendidi figli. A proposito, come avranno reagito al ritorno del loro papà? Varcata la porta di casa, dove è stato accolto da un grande cuore azzurro fatto di palloncini e dalla scritta “Bentornato a casa”, i suoi figli Leone e Vittoria, che non vedevano da 9 giorni, sono corsi verso di lui festanti.

Baby Vittoria, in particolare, non voleva più staccarsi da lui e il tutto è stato immortalato in uno scatto che mostra Fedez profondamente commosso, in lacrime, sorpreso dalla reazione della piccola di casa. Anche quando è arrivato il momento di andare a dormire, la bellissima e biondissima Vittoria si è accoccolata tra le braccia del padre, non volendone proprio sapere di staccarsi da lui. Il cantante l’ha stretta forte, dicendo: “Vuole stare con papà”. La scena è stata ripresa anche da Chiara che poi ha immortalato la sua mano in quella del marito scrivendo “A casa, nel nostro letto insieme”.

Fedez ha voluto ringraziare, sui social, il personale sanitario che si è preso cura di lui, salvandogli la vita. In un post su Instagram, ha dedicato allo staff medico bellissime parole: “Grazie a voi che mi avete letteralmente salvato la vita, che mi avete accompagnato e accudito in questi giorni che non sono stati semplici ma che dall’altra parte mi hanno restituito una nuova prospettiva da cui affrontare la vita. Grazie al Prof. Falconi e a tutto il suo incredibile staff. Grazie a tutti gli infermieri e infermiere del reparto. E grazie a voi per la grande umanità e il supporto che mi avete dato. L’amore è la medicina più potente.Si torna a casa, si torna a vivere”. Un ritorno alla quotidianità, il suo, fatto di coccole, sorrisi e abbracci.