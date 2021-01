Milan, esibizione di Calhanoglu a "The Voice Turchia"

Non solo in campo, Hakan Calhanoglu sorprende sul palco di “O Ses Türkiye”, la versione turca del talent show olandese The Voice, durante una puntata speciale andata in onda il 31 Dicembre, cantando la canzone di un artista anonimo “Çökertme” e mostrando anche qualche passo di danza. Dopo un inizio un po’ incerto, riesce a stupire i quattro giudici Hadise, Murat Boz, Beyazit Ozturk e Ebru Gundes che, inizialmente girati di spalle, schiacciano il famoso pulsante e regalano i quattro sì al centrocampista rossonero.

Una performance molto simpatica quella di Calhanoglu che decide di abbandonare il pallone per una notte e improvvisarsi cantante. Subito dopo la sua esibizione il turco svela un piccolo segreto: viene mandato in onda un videomessaggio che lui stesso ha inviato al conduttore del programma Acun Ilıcalı in cui confessa di essere un grande fan di uno dei quattro coach e giudici; “Sto ascoltando le canzoni di Ebru Gundes. La mia canzone preferita è Çingenem (Zingara)” dice nel video.

Non manca però l’occasione di parlare di calcio e del Milan con il centrocampista che regala la sua maglia numero 10 ai due coach Beyazit Ozturk e Murat Boz.

Non solo Ibra, che sarà ospite fisso sul palco dell’Ariston dal 2 al 6 Marzo in occasione della 71esima edizione del Festival di Sanremo, anche Calhanoglu diventa protagonista nel mondo musicale. E si direbbe proprio che la loro intesa, ormai evidente durante le partite, vada oltre le loro giocate in campo.

Saluta così il 2020, regalando un po’ di spensieratezza e facendo scoprire una sua nuova passione . E sui social, sotto le foto della sua esibizione, scrive “Career switch”, “cambio di carriera”, augurando successivamente un felice anno nuovo a tutti. Lo rivedremo ancora su qualche palco a cantare e ballare? Per ora continuamo a goderci le sue giocate sul rettangolo verde.