Mila Suarez su Delia Duran: "Mi fa pena, viene manipolata da Alex Belli"

Quasi nessuna ex fidanzata di Alex Belli sembra avere un bel ricordo di lui. Infatti nelle ultime interviste sia Katarina Raniakova che Mila Suarez hanno lanciato delle dure accuse nei confronti dell’ex protagonista di “CentoVetrine”, ove in breve viene etichettato come una persona manipolatrice.

Come riportato dal sito “LaNostraTv” Mila Suarez ha rilasciato un’altra intervista ai microfoni di “Nuovo”, diretto da Riccardo Signoretti. Qui parla di Alex Belli ma anche della sua attuale fidanzata Delia Duran, ove afferma di provare un po’ di pena nei suoi confronti.

Le dichiarazioni di Mila Suarez

“Delia è manipolata, mi fa pena“ afferma con una certa delusione Mila che poi aggiunge: “Alex è bravo a manipolare le donne, lo faceva anche con me, però me ne sono andata… Delia, che invece non ha nessuno, è più in difficoltà. Se lei fosse indipendente lo avrebbe già lasciato, come abbiamo fatto io e Katarina, ma Delia non ne è capace perché, come dice Alex, è una donna molto fragile“.

Parlando invece della relazione nata nella casa tra Alex Belli e Soleil Sorgè, la modella marocchina pensa davvero che l’ex protagonista di “Uomini e Donne” abbia preso una cotta per il vippone. Nonostante questo, Mila consiglia ad Alex di restare ancora con Delia, poiché pensa che l’italoamericana sia una persona molto furba.

Una chiusura arrivata però già nelle scorse settimane, siccome Alex ha affermato di aver scelto definitivamente Delia, mentre Soleil interpellata per l’ultima volta su questo argomento chiude a questa travagliata conoscenza: “Trovo giusto che lui dia la priorità a sua moglie ma credo che avrebbe potuto recuperare il rapporto con Delia mostrando anche quella che era la nostra amicizia. Io personalmente ho deciso di mettere fine alla nostra amicizia. Lo faccio per Delia, verso Alex e il suo matrimonio, in secondo luogo perché non voglio rapporti falsati”.