Mila Suarez ricorda il flirt con Mario Ermito: "Sotto le coperte? Tutto fumo"

Poco presente nelle dinamiche della casa del Grande Fratello Vip 5 a causa della sua prematura eliminazione, Mario Ermito in queste ultime settimane ha fatto parlare molto di sé a causa del presunto flirt (da lui categoricamente smentito) con Giacomo Urtis, con cui nel reality show aveva instaurato un bellissimo rapporto. Francesca Cipriani aveva addirittura dichiarato che i due sarebbero stati insieme, venendo subito minacciata di denuncia.

Sì, perché a quanto pare Mario Ermito tiene molto a che sia chiara a tuttia la sua eterosessualità e ama ostentare la sua fama di bello e dannato, un po’ sciupafemmine e un po’ romanticone alla ricerca dell’anima gemella. E a confermare il fatto che all’attore pugliese piacciano le donne e non gli uomini ci ha pensato di recente un’ex gieffina, Mila Suarez. Nonostante ciò, siamo certi che le sue dichiarazioni non faranno affatto piacere a Mario.

Mila Suarez e la piccante rivelazione su Mario Ermito

Di professione modella, Mila Suarez è stata per anni la fidanzata dell’attore Alex Belli e ha partecipato al Grande Fratello Nip di Barbara D’Urso, nei cui programmi è spesso ospite. Mila e Mario si conoscono da tempo e in passato si è vociferato di un loro flirt, anche se il trentenne tarantino l’ha sempre definita solo un’amica. Ai tempi, infatti, aveva ammesso che erano usciti insieme ma non erano andati oltre il bacio, proprio perché non c’era attrazione.

Questo almeno secondo lui, perché come spesso accade, la versione della Suarez è molto diversa. La modella ha lasciato chiaramente intendere di essere andata a letto con Ermito e si è spinta oltre dando anche un giudizio sulla sua “abilità amatoria“. Secondo Mila, infatti, l’attore a letto non sarebbe un granché e in ogni caso assolutamente non all’altezza della fama di latin lover che lo precede e di cui si ama bearsi.

Intervistata dal quotidiano Libero, Mila Suarez è stata fin troppo chiara. “Alla fine Mario è bello, ma non balla” ha dichiarato senza mezzi termini. “Sotto le coperte? Tutto fumo e niente arrosto” ha concluso, lapidaria. A questo punto non resta che attendere la replica di Ermito, notoriamente molto permaloso.