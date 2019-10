Mila Suarez attacca Alex Belli: "Per lui mi son rifatta il seno e il naso"

Alex Belli, insieme alla sua attuale fidanzata Delia Duran, è stato protagonista dell’ultima edizione di “Temptation Island Vip“, il reality show in onda su Canale 5 prodotto dalla “Fascino PGT S.r.l.” diretta da Maria De Filippi. Inizialmente tra i due ci sono state alcune comprensioni, create dalla gelosia dell’attore, ma alla fine decidono di uscire insieme dalla trasmissione.

Prima di Delia Duran però il fotografo Alex Belli ha avuto una lunga relazione con Mila Suarez. Alex e Mila sono stati spesso ospiti nelle trasmissioni di Barbara D’Urso, tra cui “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live“, dove hanno parlato dei loro progetti futuri e del loro forte rapporto.

Le cose si sono incrinate quando Mila Suarez avrebbe scoperto del tradimento del suo fidanzato con l’influencer Delia Duran. Da questo momento in poi l’italo marocchina ha lanciato numerosi attacchi nei confronti di Alex, avvenuti soprattutto durante la sua esperienza nel reality show del “Grande Fratello”.

Il nuovo attacco di Mila Suarez

In questi giorni Mila è stata intervistata dal settimanale “Di Più“, diretto da Osvaldo Orlandini: “Lui reputava che avessi un décolleté troppo piccolo ma a me piaceva così. E anche il mio naso, secondo me, andava bene. Ma, ancora una volta, mi sono comportata stupidamente e ho accettato di sottostare alle sue regole estetiche, dettate da chissà quale ideale. Prima mi sono operata al naso e poi, subito dopo il mio intervento al décolleté, che non è stato una passeggiata”. Successivamente, rivela di aver scoperto i tradimenti di Alex con Delia.

Ad oggi Mila Suarez si dichiara triste per le scelte fatte in passato, poiché questi ritocchi le stanno recando dei problemi di salute: “Sono davvero pentita di essere ricorsa alla chirurgia estetica. Sto per vedere un chirurgo per intervenire nuovamente sul naso. Da quando l’ho rifatto, non respiro più bene e sto male. Sono stata una stupida”.