Mike Bongiorno: il grande cambiamento del figlio Leonardo

Prima della scomparsa di Mike Bongiorno, molto spesso era possibile vedere in tv il figlio più piccolo del noto presentatore, da molti denominato anche “il re dei quiz“. Dopo la morte del padre, il terzogenito di Mike, Leonardo Bongiorno, è divenuto un uomo, ed ha deciso di non intraprendere le orme del padre dal punto di vista lavorativo.

Il “piccolo Leonardino” come lo chiamava Mike, è cresciuto, ed anche molto in fretta; la mancanza di una figura paterna, in un età così particolare come quella di Leonardo all’epoca di quando subì la perdita del padre, appena diciottenne, sono stati fattori determinanti per la forgiatura del proprio carattere, contando unicamente sulle sue forze.

Ad oggi Leonardo è laureato in economia alla Bocconi di Milano; di fatto il figlio ha preferito di non far parte nel mondo della tv e delle presentazioni, come il padre, ma di ritirarsi ad una vita più tranquilla, sicuramente con più privacy. Ciononostante, pur non divenendo un grande presentatore come lo è stato Mike, che ha letteralmente segnato una generazione di presentazioni televisive, Leonardo ha sicuramente ereditato la solidarietà e la bontà che ha sempre contraddistinto il padre.

Di fatti Leonardo appare essere molto impegnato nel quotidiano, presso la Fondazione Casa Allegria, fondata in memoria del padre, con l’intento di aiutare anziani e bisognosi che versano in uno stato di difficoltà, oppure nei casi di anziani che restano da soli. Inoltre Leonardo appare anche molto interessato per la politica, e pare che il ragazzo abbia anche coronato il suo sogno dal punto di vista lavorativo; dopo la laurea in economia infatti, il ragazzo è diventato un manager.

Anche in ambito sentimentale il ragazzo appare molto impegnato; molto spesso infatti pubblica numerose foto in compagnia di una ragazza, Sofia Hintermann, modella di professione. I due appaiono felici, di recente hanno viaggiato insieme per Mikonos, in Grecia, per poi godersi ulteriori giorni di relax in quel della Sardegna. Per quanto riguarda la memoria del noto presentatore Mediaset, Mike Bongiorno, il giorno 8 Settembre, verrà celebrato il primo decennale dalla morte del “re dei quiz”.