Mike Bird, l’aggiornamento del padre: "Speranze ridotte al lumicino"

Il cantante Michele Merlo, noto dai fan di “Amici di Maria De Filippi” con il soprannome di Mike Bird è ricoverato all’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna in seguito a una emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa.

I primi aggiornamenti sono arrivati da Simone Frazzetta, amico di Mike Bird dal momento che hanno partecipato insieme ad “Amici”, rivelando che la situazione con il passare delle ore sta peggiorando sempre di più e per questo motivo ci vorrebbe un miracolo. Un altro suo amico, Thomas, sempre sui soocial network smentisce categoricamente le voci su una possibile complicazioni dovuta dal vaccino fatto contro il Covid-19.

Le parole del padre di Mike Bird

Intervistato dal TG Bassano il padre di Mike Bird rivela che attualmente il figlio si trova in coma farmacologico e che è stato sottoposto a un intervento delicato. Purtroppo conferma gli ultimi rumor, affermando che lo stato di salute del figlio al momento non sta migliorando.

Ecco l’articolo riportato dal sito Antenna Tre Nordest sull’intervista del papà di Mike: “Abbiamo raggiunto telefonicamente il papà che ci ha detto che Michele è stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico. Ora è tenuto in coma farmacologico, ma le speranze in una sua ripresa, ci ha detto, sono davvero ridotte al lumicino. Il mondo della musica si è mobilitato per far sentire la sua vicinanza a Michele, il Mike Bird di Amici, e alla sua famiglia. Le prosime ore saranno decisive”. Anche la madre di Michele ha rilasciato una breve dichiarazione in cui ha invitato tutti i fan del figlio di pregare per le sue condizioni di salute.

Tra i più scossi per la vicenda legata da Mike Bird è Riccardo “Riki” Marcuzzo, anch’esso ex concorrente di “Amici”, dichiarando di essere sotto choc e totalmente impotente per ciò che sta accadendo al giovane cantante.