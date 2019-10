Mika: ecco il suo fidanzato storico, Andreas Dermanis

Artista poliedrico di fama Internazionale, Mika è divenuto un personaggio molto noto nel mondo della musica e col tempo è divenuto noto anche nella mondo dell’intrattenimento italiano. Molto apprezzata infatti è stata la sua performance in qualità di giudice del noto talent show “X factor” e in precedenza gli è stato anche dedicato un spazio televisivo tutto per sé, col suo programma chiamato ” Stasera casa Mika“, programma che all’epoca ebbe anche un discreto successo.

Ad oggi il cantante appare molto impegnato con la promozione del suo nuovo album musicale e a breve inzierà anche il suo tour della durata di ben 15 mesi. Di recente è stato ospite del famoso salotto italiano della domenica, chiamato di fatto “Domenica in” condotto dalla famosa presentatrice Mara Venier.

Durante l’intervista Mika parla della sua vita professionale. del lancio del suo nuovo album, ma svela anche qualche particolare della sua vita privata. Come tutti sanno infatti, Mika da molti anni ha fatto coming out e da ben 10 anni convive con il suo attuale compagno, il regista Andreas Dermanis.

I due appaiono molto riservati nel raccontare fatti della propria vita privata, forse Mika un pò meno, infatti il cantante sovente, durante le interviste, narra di come si sono conosciuti e di come procede la sua vita con il regista; il compagno invece ama essere molto pià restio nella divulgazione della sua privacy, tanto che infatti si conosce molto poco sul suo conto.

Andreas appare molto famoso nel campo della cinematografia da regia, infatti molti lavori come documentari sull’arte e sulla musica, videoclip di artisti famosi come Pet Shop Boys, The Kooks, Asap Rocky e Emeli Sande sono stati diretti da Andreas. L’incontro tra Mika e Andreas è avvenuto in ambito lavorativo, dietro le quinte di una trasmissione televisiva.

I due ragazzi hanno anche intenzione di adottare un figlio, ma ovviamente non senza incontrare una serie di imprevisti e complicanze, ampiamente esplicate da Mika, che afferma durante l’intervista da Mara Venier: “Io vivo una vita troppo egoista. Fare 15 mesi di tour equivale a un investimento emotivo gigantesco. Devi avere intorno persone tolleranti, che capiscono e accettano il fatto che ti stai rovinando la vita. Con un bambino questo non sarebbe possibile“.