Miguel Bernardeau, conosciamo meglio la star di Élite

Miguel Bernardeau ha ottenuto la popolarità grazie alla serie televisa di Netflix Élite, ma ben poco si sa di lui. Il bell’attore spagnolo è nato a Valencia il 12 dicembre del 1996 ed fin da bambino studia recitazione; frequenta due delle più prestigiose scuole di recitazione degli Stati Uniti, ossia la Santa Monica College e l’American Academy of Dramatic Arts.

La passione per la recitazione l’ha ereditata molto prababilmente dalla mamma, l’attrice Ana Duato, molto conosciuta in patria anche per aver recitato nellla versione spagnola di Un Medico in Famiglia. Il padre invece è il produttore televiso Miguel Ángel Bernardeau. Ha inoltre una sorella minore di nome Maria.

Debutta come attore facendo un apparizion nella serie spagnola “Cuéntame cómo pasó“, in cui ha recitato anche sua madre ed è prodotta dal padre. Il debutto cinematografico avviene nel 2017 con il film “Es por tu bien“. Nel 2018 interpreta Isaac nella serie “Sabuesos”. Partecipa anche al film “Ola de crímenes” con Paula Echevarría, conosciuta in italia per aver interpretato la protagonista della serie Velvet, andata in onda su rai 1. Ma il successo arriva quando viene scritturato in Élite per interpretare il ruolo di Guzmán Nunier Osuna, fratello della protagonista Marina, interpretata da Maria Pedraza, già vista anche nella fortunata serie “La casa di carta”.

Sulla sua vita privata circolavano molti rumors su una possibile relazione con l’attrice e cantante messicana Danna Paola, sua collega in Élite in cui interpreta Lucrecia “Lu” Montesinos Hendrich. I due sono però sono solo ottimi amici. Miguel, infatti, è fidanzato con la cantante spagnola Aitana, nota per aver partecipato al programma Operación Triunfo. I due starebbero insieme da un anno, ma solo recentemente hanno ufficializzato la loro storia postando delle tenere foto sui rispettivi profili instagram.

Non si sa se il bel Miguel sia impegnato in qualche nuovo progetto televisivo o cinematografico; ma sicuro lo rivedremo ancora nei panni di Guzmán nella terza stagione di Élite, le cui riprese sono finite in questi giorni come dimostrano i vari messaggi social del cast che hanno salutato il set. Vedremo quindi le nuove avventure dei ragazzi di Las Encinas che saranno disponibili su Netflix nel 2020.