Micol Incorvaia, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stata recentemente al centro di alcune accuse riguardo alla sua igiene personale, in particolare per quanto riguarda la cura dei suoi capelli. Attraverso una sessione di domande e risposte su Instagram, la giovane ha deciso di rispondere alle critiche e chiarire la situazione, svelando alcuni dettagli sulle sue abitudini all’interno della casa del reality show.

In seguito alle domande dei suoi followers riguardo alla sua presunta mancanza di igiene, Micol Incorvaia ha spiegato che, durante la sua permanenza nella casa, preferiva utilizzare la vasca piuttosto che la doccia. La ragione di questa scelta risiede nella comodità offerta dalla vasca, dotata di un termoregolatore interno per l’acqua calda, mentre la doccia richiedeva un maggior sforzo, poiché qualcuno doveva pedalare per ottenere acqua calda.

Capelli grassi e l’uso della cipria

La ex gieffina ha inoltre affrontato le accuse riguardanti i suoi capelli, spiegando che, nonostante si lavasse regolarmente, tendono ad apparire grassi già dopo un giorno. Per ovviare a questo problema, Micol Incorvaia ha rivelato di utilizzare la cipria come rimedio temporaneo, permettendole di mantenere un aspetto curato e fresco.

Micol Incorvaia ha quindi replicato alle insinuazioni degli haters, sottolineando che la cipria non veniva utilizzata come sostituto della detersione dei capelli, ma piuttosto come un aiuto per mantenere il loro aspetto pulito più a lungo. In questo modo, l’ex partecipante del Grande Fratello Vip ha chiarito le sue intenzioni e messo a tacere le voci sulla sua presunta mancanza di igiene.

Nonostante le critiche e gli attacchi, Micol Incorvaia ha potuto contare sul sostegno dei suoi fan, che l’hanno difesa e incoraggiata a chiarire la situazione. L’intervento di Micol Incorvaia ha permesso di fare chiarezza sulle sue abitudini all’interno della casa del Grande Fratello Vip, sfatando le accuse di scarsa igiene e mostrando come le scelte personali possano essere facilmente fraintese.