Micol Incorvaia rompe il silenzio e parla del legame con Edoardo Tavassi

Su Instagram Micol Incorvaia, per la prima volta, ha voluto parlare della sua esperienza vissuta nella casa del “Grande Fratello Vip“. La sorella di Clizia può ritenersi molto soddisfatta per come sono andate le cose, poiché è arrivata fino in fondo riuscendo a incontrare Edoardo Tavassi.

Proprio su Edoardo Tavassi l’influencer ci ha tenuto a fare alcuni chiarimenti. Come riportato testualmente dal sito “Gossip e Tv” su Instagram Micol ammette di essere travolta da una serie di domande e insinuazioni sul fatto di non provare nessun tipo di interesse per Edo, smentendo categoricamente questa ipotesi.

Le parole di Micol Incorvaia

“Generalmente non rispondo a questo tipo di messaggi ma dato che sto ricevendo non so quanti messaggi con lo stesso topic mi sento di doverlo fare a ‘sto giro” ha iniziato così Micol, facendo così intendere di essersi sentita costretta a rompere il silenzio in merito alla sua situazione con Edoardo.

Da qui ci tiene a ricordare di come per lei sia importante tenere alcuni aspetti della sua vita privata lontana dai riflettori dei social: “Sono sempre stata una persona, sia dentro che fuori dalla Casa, molto rispettosa della propria intimità e di quella altrui. Ci sono momenti di tenerezza, dei momenti di privato, che in quanto tali non vanno per me necessariamente condivisi. E il fatto che io non vada a ‘sciorinare’ con tutti quanti quanto sia innamorata e quanto sia bella la mia storia non toglie che io sono realmente innamorata“.

Parlando più personalmente di Edoardo, su di lui si sprecano i complimenti: “Il ritorno alla realtà è stato stupendo. Meno forte di quello che credevo, se non per le abitudini e i ritmi di vita che pian piano sto riprendendo. E no, non mi aspettavo di trovare una persona del genere, ma mai nella vita, figuriamoci al Grande Fratello. In più, viverlo fuori dalla Casa è una cosa pazzesca, molto più bello di viverlo dentro la Casa chiaramente”.

L’allarme pare quindi sia rientrato per chi stesse pensando di una possibile crisi d’amore tra Micol e Edoardo, ove le parole della ragazza siciliana su Instagram valgono più di molte insinuazioni che circolano sui social.