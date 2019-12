Michelle Pfeiffer: il suo selfie senza trucco fa incetta di “like”

Considerata una delle più famose sex symbol degli anni Ottanta, anche a 61 anni Michelle Pfeiffer non perde nulla del suo fascino. A testimonianza di quanto continui ad essere ammirata, troviamo l’ultimo selfie che l’attrice di Scarface ha voluto postare su Instagram in occasione del giorno del Ringraziamento.

Da poco iscrittasi al social che permette di pubblicare foto e video, Michelle Pfeiffer ha voluto mostrarsi senza nemmeno un filo di trucco. E a quanto pare la scelta l’ha ripagata con un boom di like, ben 120mila incassati nel giro di poche ore. C’è quindi da concludere che in rete hanno apprezzato la sua genuinità, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo, dove sempre più facilmente si cede alle sirene del bisturi.

Come risaputo, il fenomeno del ritocchino non è limitato alle sole celebrità, ma è stato sdoganando anche tra la gente comune, sempre più incline a farne uso per ritrovare la giovinezza di un tempo. Lei che in passato ha magistralmente interpretato Catwoman nel celebre Batman – Il ritorno di Tim Burton, ha voluto dimostrare che non è necessario nascondere i segni del tempo.

L’età che avanza e le prime rughe non sono nulla di cui vergognarsi, anzi, sarebbero il modo migliore per presentarsi agli altri senza ricorrere a trucchi o inganni. E alla fine i suoi numerosi fan hanno condiviso l’audace scelta sommergendola di like. Tra costoro non sono mancati i vip come Naomi Campbell, un personaggio che ha fatto della bellezza il suo biglietto da visita.

Dopo aver recentemente lavorato al fianco di Angelina Jolie nel sequel di Maleficent, Michelle Pfeiffer ha affermato che il segreto della sua bellezza sarebbe da ricondurre in buona parte alla dieta vegana. “È molto più salutare e si evitano tante tossine che possono invecchiare la pelle e il corpo. Ho notato la differenza sulla mia pelle poco dopo essere passata ad una dieta totalmente vegana” ha precisato l’attrice di Ladyhawke.