Ognuno di noi nella sua vita può avere alti e bassi per quanto concerne l’amore. Ci sono coppie, anche nel mondo dello spettacolo, che non sempre riescono a portare avanti la loro storia. Purtroppo si sa, tutti gli esseri umani hanno le proprie fragilità e momenti “no”. Ed è quello che sta accadendo in questo periodo alla simpatica e bella conduttrice svizzer, Michelle Hunziker, che ha annunciato la sua separazione da Tommaso Trussardi dopo dieci anni.

Nel corso della puntata di “Michelle Impossible”, programma Mediaset condotto da lei stessa, la conduttrice ha riferito alcune informazioni circa la sua vita personale. Tali dichiarazioni, che hanno gioco forza incuriosito il pubblico, sono arrivate poco prima dell’ingresso in studio di Massimo Ranieri, uno degli ospiti della puntata. Le parole della Hunziker si sono riferite proprio alla sua storia ormai terminata con Trussardi, notizia che ha destato sconcerto tra i followers.

Le parole di Michelle

Dobbiamo precisare, questo per dovere di informazione, che durante il suo discorso Michelle non ha mai nominato Tommaso, anche se dalle sue parole velate si capisce che il riferimento era proprio a lui. La donna non rimpiange i momenti passati con il Trussardi. Nel corso della sua relazione Michelle ha avuto anche due figli, Sole e Celeste.

“E comunque sono stati dieci anni intensi” – questo è l’altro riferimento che la Hunzkier ha lanciato parlando della sua attuale situazione. Dieci anni riferiti proprio alla storia d’amore con Trussardi culminata anche in un matrimonio, storia durata dal 2011 all’inizio di questo 2022. La conduttrice ha affermato comunque di essere molto provata in questo particolare momento.

“In questo periodo mi chiedono spesso come sto. Se penso a quello che sto facendo qua, mi sento a mille e gasatissima, perché questo è sempre stato il mio sogno. Un attimo dopo però mi ritrovo ad affrontare un momento particolare” – così ha affermato la conduttrice che ha spiegato come sia importante non perdere mai l’amore per se stessi.