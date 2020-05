Michelle Hunziker torna sul caso Botteri: “Sono stata malissimo due giorni”

“Sono stata malissimo due giorni, hanno massacrato me e la mia famiglia”. È questo in sintesi il contenuto di un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e canzoni da Michelle Hunziker, apprezzata nonché celebre conduttrice di origini svizzere, recentemente finita nel mirino per il caso Botteri.

Ad aver scatenato la polemica era stato il servizio mandato in onda da Striscia la Notizia, tg satirico di Canale 5 diretto da Antonio Ricci. Nella clip montata con la voce dell’ex moglie di Eros Ramazzotti, si era entrato nel merito dell’abbigliamento trasandato e del look poco curato di Giovanna Botteri, corrispondente Rai da Pechino.

Questo aspetto ha immediatamente aizzato le ire del popolo del web, che si è scagliato contro la 43enne accusandola di body shaming. La bufera non si è placata nemmeno nei giorni successivi, quando lei stessa ha precisato che il servizio non era stato creato per deridere la giornalista, ma per difenderla dai numerosi haters. La querelle è poi rientrata quando la corrispondente ha esposto la propria opinione, precisando di non aver mai fatto baruffa con Michelle Hunziker.

Ora che la questione può dirsi definitivamente chiarita, Michelle Hunziker ha voluto far presente di aver sofferto molto per una vicenda che non ha difficoltà a definire surreale e vergognosa. Ribadendo di rattristarsi all’idea che tutto sia nato per via di un fraintendimento, ha aggiunto che la maggioranza di coloro che l’hanno accusata, non ha neppure visto il servizio. “Questo la dice lunga sulla loro malafede. Hanno montato un’indegna gazzarra su un falso. Noi prendevamo le difese della Botteri, vittima degli odiatori seriali, e loro ci hanno accusati di averla offesa”.

Rinfrancata dall’idea di essersi chiarita con la diretta interessata, l’ex modella elvetica è rimasta profondamente addolorata da un paradosso originato da chi per difendere una donna, ha massacrato senza pietà un’altra. Per sua fortuna però, pur dovendo riconoscere di essere stata male per due giorni, grazie a quella che definisce la propria “pellaccia dura” non solo è riuscita a rimanere a galla, ma ne è anche uscita fuori più forte di prima.