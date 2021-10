Michelle Hunziker sorprende tutti, su Eros Ramazzotti: "A nove anni avevo già deciso"

Cosa ne pensa l’autore

Cristina Giuli - Mi è sempre piaciuta tantissimo Michelle Hunziker. Quello che ho sempre ammirato di lei è il sapersi destreggiare perfettamente in ogni situazione, passando da momenti di grande ilarità, per poi affrontare temi seri come la violenza sulle donne. L'ho apprezzata tantissimo anche come conduttrice di "All together now", perfetta secondo me in quel ruolo.