Michelle Hunziker si confessa: "Momento di totale nostalgia"

La nostalgia è quel sentimento che prima o poi coinvolge tutti; momenti trascorsi in passato che vengono ricordati con tristezza e malinconia, con la speranza che i sentimenti di allora possano un giorno ritornare. Questo è quanto provato dalla nota presentatrice di “All together Now”, Michelle Hunziker.

La showgirl svizzera infatti ha da poco pubblicato un video sul noto social “Instagram”, dove confessa di aver provato non poca nostalgia e malinconia in questi giorni. Il motivo? Molto semplice, sembra infatti che la mamma di Aurora Ramazzotti abbia sfogliato un album fotografico di qualche anno fa, quando all’epoca era ancora incinta di Sole.

La donna sfoglia quelle fotografie con estrema felicità ma allo stesso tempo nostalgia per quelle emozioni provate, tanto da invitare tutte le mamme che stanno attraversando il periodo della gravidanza, di godersi ogni momento: “Voglio dire a tutte le donne incinte di godervi questo momento, perché è davvero uno stato di grazia. Io ho molto mancanza“.

Nella didascalia scrive: “Ora vado a piangere“. La donna ha di fatto condiviso un momento molto intimo e tenero della sua vita, con migliaia di fan che seguono la presentatrice. La Hunziker non è nuova a dare libero sfogo ai sentimenti circa la gravidanza. Appena qualche anno fa infatti, la moglie di Tomaso Trussardi, aveva addirittura dichiarato di voler diventare nonna molto presto.

A tal proposito infatti la donna aveva aggiunto: “Ho sempre sperato di diventare nonna prestissimo. Anzi, di più. Sarebbe bello, tra due o tre anni, i restare incinte insieme“. Dichiarazione che ha fatto molto riflettere, in quanto, all’epoca della sua affermazione, sua figlia Aurora aveva appena compiuto 18 anni, facendo porre la domanda a molte persone, ovvero come può una madre desiderare di restare incinta insieme a sua figlia?

Al momento però per Michelle non è tempo di gravidanze; la presentatrice infatti è impegnata con il suo compito di presentare “All together now 3”, questa volta anche con qualche novità. Pare che infatti, oltre alla collaborazione di J-Ax, la Hunziker verrà affiancata da J-Ax, da Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone.