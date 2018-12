Michelle Hunziker racconta il suo Natale tra passato e presente

Michelle Hunziker, la celebre co-conduttrice del tg satirico di Canale 5 di Antonio Ricci “Striscia la Notizia”, è tronata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervita al settimanale di gossip “Gente”, dove si è lascianta andare ai ricordi, svelando aneddoti ancora inediti sui suoi Natali in famiglia.

Le festività natalizie portano con sé un’atmosfera magica e calda che infonde pace e serenità a tutti, soprattutto ai bambini che vivono questi particolari giorni dell’anno con grande entusiasmo ed emozione. Così è stato anche per la conduttrice quando era piccola, anche se un evento molto importante della sua vita ha poi trasformato radicalmente le cose.

Michelle ed il suo Natale da piccola

Il Natale porta con sé tanta gioia, atmosfere uniche che per tradizione di dovrebbero incominciare a respirare dall’8 dicembre, ma che in tanti invece anticipano di qualche settimana. Una tra queste è sicuramente la bella showgirl svizzera Michelle Hunziker che nel corso di una recente intervista al settimanale di gossip “Gente” ha svelato il suo Natale, tra passato e presente.

“A metà novembre preparo l’albero con le bambine che vivono l’euforia delle feste” – ammette Michelle che poi aggiunge – “A inizio dicembre dispongo 4 candele da accendere una alla volta a ogni domenica d’Avvento“, insomma uno scandire le settimane che passano prima dell’arrivo del fatidico 25 dicembre.

Una tradizione che Michelle si porta dietro dalla sua infanzia, durante la quale ha amato particolarmente il Natale, fatto non tanto da regali, ma dal piacere di stare insieme. Michelle rivela infatti: “Era papà il regista di tutto. Se ci ripenso provo tenerezza” – quindi ha proseguito ricordando – “La festa non erano i regali, era lo stare tutti insieme, attorno al tavolo a leggere poesie. Quella sera si tirava fuori tutto, il bello e ciò che non andava“.

Tutto bello finché è durato, o meglio finchè è durato il matrimonio dei genitori. Da quel momento in poi le cose sono cambiate per Michelle: “Avevo 12 anni. Da allora il Natale non ha più avuto lo stesso sapore per diverso tempo“. Dopo la fine del matrimonio con il cantante Eros Ramazzotti e la dipendenza da una sorta di setta, Michelle ha finalmente trovato equilibrio, pace e serenità al fianco del rampollo della celebre famiglia Trussardi, Tomaso, con cui ha avuto due figlie.

La Hunziker ha poi rivelato di avere degli imprescindibili punti fermi rispetto al Natale: “Ne ho due, stabilità e famiglia. La prima è una sensazione meravigliosa che provo da quando sto con Tomaso. La seconda perché festeggeremo tutti insieme“.