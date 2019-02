Michelle Hunziker pubblica un video con la servitù su Instagram, i follower l’aggrediscono: "Manca solo ‘Ciao povery’ "

Cosa ne pensa l’autore

Chiara Lanzini - Non riesco a tollerare Michelle Hunziker, quando la vedo in tv tendo a cambiare canale: la sua forzata simpatia mi ha sempre irritato e nel video in questione la sua non ironia è veramente da Oscar. Probabilmente si tratta di una mancanza, visto l'amore che le riserva il pubblico italiano.