Michelle Hunziker, pubblica romantico post su Instagram per il marito Tomaso Trussardi: "Sei la mia luce"

Michelle Hunziker, la celebre showgirl e conduttrice del tg satirico di Canale 5 “Striscia la Notizia“, è ritornata alla ribalta della cronaca per un recente post pubblicato sul suo profilo nel noto social network di condivisione d’immagini Instagram, dove ha condiviso con u suoi innumerevoli fan delle parole bellissime per il marito Tomaso Trussardi.

La storia d’amore tra il rampollo della celebre casa di alta moda e l’ex moglie del cantante Eros Ramazzotti è nata diversi anni dopo la fine delle precedenti nozze, poi sposati nel 2014, e nel giro di pochi anni è arrivato oltre al matrimonio anche due bellissime figlie – Celeste e Sole -, che regalano alla celebre coppia dello showbiz infinite gioie giorno dopo giorno. La Hunziker, prima di Celeste e Sole, aveva già vissuto le gioie della maternità grazie alla figlia Aurora, nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti.

Le parole d’amore di Michelle per Tomaso

L’amore tra Tomaso e Michelle ha vissuto – come accade per tante coppie – dei momenti felici ma anche dei momenti un po’ più bui ed incerti, che però la coppia è riuscita a superare brillantemente tanto che oggi sono più felici dhe mai. La Hunziker, archiviato il programma “Vuoi Scommettere?” condotto con la figlia Aurora – un remake del più celebre e famoso format di Rai 1 condotto dal compianto Fabrizio Frizzi -, nelle more di prepararsi per la nuova stagione di “Striscia la Notizia” si dedica alle meritate vacanze.

Michelle Hunziker è nota per essere molto social, pubblicando e condividendo con i fan numerosi scatti della sua vita e quotidianità. Tra i tanti ce ne é uno che ha destato molto clamore, cioè la dolcissima dedica d’amore per il marito che è stata pubblicata dalla showgirl poche ore fa su Instagram.

La Hunziker scrive a corredo di uno scatto in bianco e nero – che la ritrae con la sua fronte sulla guancia del marito, mentre lui guarda dritto nella fotocamera -: “Certe volte amo starti accanto, nel silenzio, nella penombra” – aggiungendo – ” ed è proprio lì che ti vedo luce mia“. Parole dolcissime che mettono in evidenza il lato romantico della showgirl, e che tanto è piaciuto ai fan stando al boom di like ricevuti.