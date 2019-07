Michelle Hunziker parla dei ricatti ricevuti: "Ho detto tanti no, se cedi è anche colpa tua"

Cosa ne pensa l’autore

Liliana Morreale - Michelle Hunziker è un'ottima conduttrice e showgirl capace non solo di presentare dei programmi ma anche di cantare, ballare e sostenere programmi impegnativi come il Festival di Sanremo; per questo le sue critiche a donne adulte che accettano ricatti sessuali per avanzare nella carriera, utilizzando ciò come scorciatoia, sono condivisibili, i quanto accettarli significa passare da vittime a corresponsabili. Discorso diverso invece sulle giovani, più inesperte e incoscienti e quindi facilmente manipolabili.