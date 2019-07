Michelle Hunziker paparazzata in vacanza con i figli e un bikini da urlo

Il bikini rosso non passa certo inosservato per Michelle Hunziker, paparazzata in un resort esclusivo a Gargnano, in provincia di Brescia, insieme al marito Tomaso ed alle sue due figlie più piccole, Sole e Celeste. La showgirl, a 42 anni compiuti, dopo i diversi parti, mostra ancora un fisico scolpito, invidiabile e pronto per l’estate 2019.

Michelle viene fotografata mentre si gode una bella nuotata in piscina per rinfrescarsi e tenersi in forma, insieme alle sue due amatissime figlie di 5 e 4 anni. La showgirl mangia sano e pratica molto sport, come dimostrano le diverse foto scattate in esclusiva dal quotidiano “Oggi.it“, foto in cui la bella Michelle sembra sfilare in passerella a bordo piscina.

La poliedrica Michelle, molto amata dagli italiani, si confessa al quotidiano in un’intervista esclusiva e rivela ai suoi numerosi fans: “Per molti anni noi donne abbiamo pensato che per essere credibili dovevamo nascondere la bellezza. Che errore madornale!“. Intanto, il marito gentiluomo Tomaso Trussardi la attende in modo molto galante a bordo piscina con un accappatorio bianco, nascondendo così la sua bellezza ma prendendosi cura dell’amata moglie.

Michelle continua l’intervista rilasciata al quotidiano “Oggi.it” rivelando di essere molto soddisfatta dei suoi 40 anni e di non volere per nessuna ragione tornare indietro ai 20, dove la vita era più dura e lei si trovava soltanto agli esordi in tv. Rivela di stare bene ora, con le sue tre figlie ed il marito innamoratissimo di lei, con una carriera che procede a gonfie vele ed un futuro luminoso che la attende.

Su Instagram la showgirl è molto presente e seguitissima dai suoi numerosi fans. Particolare è stato il post che la bella Michelle ha dedicato alla sua figlia primogenita Aurora Ramazzotti, avuta da Eros, uomo che ha sposato nel lontano 1998 e da cui ha divorziato nel 2002. Ad Aurora, Michelle amorevolmente e dall’alto della sua saggezza da 40enne, consiglia di guardare verso l’orizzonte e di sognare anche l’impossibile, per poter raggiungere tutto ciò che vuole dalla vita.