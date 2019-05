Michelle Hunziker, le difficoltà con la famiglia Trussardi: "Mi sentivo un pesce fuor d’acqua"

Michelle Hunziker, la popolare co-conduttrice del tg satirico di Canale 5 “Striscia la notizia”, è tornata a far parlare di sé oltre che per la sua nuova hit che su Youtube – ha già totalizzato ben 2,5 milioni di visualizzazioni – anche per la sua prossima avventura telesiva, All togheter now, che andrà in onda giovedì 16 maggio in prima serata su Canale 5.

Nel corso di una recente intervista al settimanale di gossip “Chi”, Michelle si è raccontata a cuore aperto, passando da momenti più divertenti e leggeri – come quello del video appena girato – a quelli più seri, dove ha rivelato dei particolari inediti della sua vita, ma anche riguardanti il matrimonio con il rampollo della prestigiosa casa di alta moda “Trussardi”.

Michelle Hunziker: una donna trap e zero chic

A guardar bene la storia della conduttrice, Michelle ha avuto una vita piuttosto intensa e movimentata, a tal proposito le parole della showgirl: “Diciamo che tre vite le ho già vissute” – per poi aggiungere – “se le cose finiscono non è la fine di tutto….niente è irreversibile, l’unica cosa irreversibile è la morte“.

Il nuovo game show che condurrà al fianco di J-Ax si preannuncia molto coinvolgente e divertente, perché chi si esibirà, dovrà convincere il condominio – il muro con 100 persone – a cantare in coro. Tra i cento ci sono anche le sorelle Provvedi, delle note youtuber, ma anche Silvia Mezzanotte, Ronny Jones e tanti altri.

Nel ricordare il suo divorzio da Eros Ramazzotti, Michelle ha tenuto a precisare il fatto che il loro compito in quel momento era quello di riuscire ad andare d’accordo per Aurora; dalla separazione dunque non c’è stato un arricchimento per Michelle, perché per lei l’autonomia di una donna è tutto. Dopo il periodo buio della setta, Michelle ha incontrato Tomaso Trussardi, che ha sposato e dal quale ha avuto due splendide bambine.

Ma com’è stato entrare in una famiglia così nota come quella dei Trussardi? Michelle, come sempre sorprende tutti, perché rivela dei retroscena inediti, dicendo: “E’ stata dura per loro ma anche per me” – per poi aggiungere – “mi sentivo un pesce fuor d’acqua“. Michelle ammette che una parte di sé è anche un po’ truzza, insomma il video Michkere è proprio il suo elemento.