Michelle Hunziker, l’annuncio improvviso e fan al settimo cielo: è tornata dal suo ex

Tutti conoscono in Italia la conduttrice televisiva originaria della Svizzera, Michelle Hunziker. La conduttrice è molto amata dal grande pubblico, sia per la sua comprovata bravura, ma anche e soprattutto per la sua contagiosa simpatia. Purtroppo anche Michelle ha dovuto fare i conti i mesi scorsi con il contagio da Covid che l’ha costretta a stare lontano dal suo lavoro per diversi giorni. Fortunatamente dopo poco tempo è tornata alle sue attività.

Oltre al Covid, da diversi mesi Michelle ha annunciato la separazione con il suo ex marito Tomaso Trussardi, con cui è stata assieme 10 anni. I due hanno avuto anche delle figlie, che la Hunziker ha portato in vacanza alle Maldive con sè alcune settimane addietro. Secondo alcuni rumors adesso la Hunziker starebbe assieme a Giovanni Angiolini, medico chirurgo che ha partecipato anche all’edizione numero 14 del Grande Fratello. Ma in queste ore sono arrivate novità sul suo conto, grandi novità a sentire i bene informati, che hanno mandato al settimo cielo i fan.

Michelle, “è tornata dall’ex…”

Come si sa in questo periodo sono molti i vip che stanno facendo parlare di sè, anche a causa delle loro storie personali travagliate, come sta accadendo a Francesco Totti e Ilary Blasi, che dopo 17 anni di matrimonio si sono separati inaspettatamente, sconvolgendo la pubbica opinione italiana.

Anche Michelle Hunziker sta facendo in un certo modo parlare di sè, come ricordavano alcune testate giornalistiche, dopo un momento davvero molto difficile con l’ex marito Eros Ramazzotti, i rapporti con quest’ultimo sembra si siano rinsaldati, così come va a gonfie vele il rapporto con la figlia Aurora.

In queste ore Eros ha pubblicato una foto che lo ritrae in palestra assieme a Michelle e alla figlia Aurora. Chi ha pensato subito che tra i due potesse esserci un ritorno di fiamma si sbagliava di grosso, in quanto la fmigliola ha voluto fare una foto assieme proprio perchè ha ricominciato ad allenarsi nella stessa palestra, dopo questo periodo di relax. Insomma, niente amore risbocciato, ma solo un semplice allenamento visto che i tre vengono allenati dallo stesso personal trainer.