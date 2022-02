Michelle Hunziker, che sta spopolando con il suo one woman show Mission Impossible, stamattina, 21 febbraio, ha pubblicato una story su Instagram, contenente un importante messaggio rivolto ai suoi followers: “Ha scoperto di avere un tumore ma è una forza”.

La conduttrice e showgirl svizzera prosegue scrivendo: “Buon lunedì, volevo iniziare con una piccola riflessione. Ho un attaccamento e un amore per la vita smisurato, sono cuor felice, anche se la vita non è sempre una passeggiata a ciel sereno. I problemi ci sono, li hanno tutti, ma da un po’ di anni a questa parte ho deciso di affrontarli sempre con il sorriso e con l’idea che tutto sia risolvibile”. Parole forti, toccanti, cariche di forte sensibilità, le sue. Ma a chi sono rivolte? Chi sarà il destinatario di questo messaggio?

Il destinatario del messaggio di Michelle Hunziker

Le parole di Michelle sono rivolte a Carolina Marconi che, come sappiamo, ha recentemente pubblicato un libro, intitolato Sempre con il sorriso, che ha voluto regalare alla conduttrice, facendole una dedica speciale: “Ciao Michelle, vorrei dedicarti questo libro, la mia battaglia più grande, con la speranza che possa essere d’aiuto a tante persone che ogni giorno lottano con dignità e senza mai perdere il sorriso”.

La Hunziker ha, quindi, voluto rispondere pubblicamente a Carolina, esprimendole affetto e sostegno: “Mi emozioni molto Carolina, sei una grande donna – ha detto Michelle su Instagram -, e sei certamente d’aiuto a tantissime persone. Soprattutto a quelle che non danno valore alla vita e si perdono nelle stupidate. Un bacio grande”.

Se il successo meritatissimo del suo show e il bacio con il suo storico ex Eros Ramazzotti avevano fatto pensare a un repentino volta pagina per Michelle Hunziker e un ricongiungimento tra i due dopo 20 anni, lei, fresca di separazione da Tomaso Trussardi, ha spiegato, senza peli sulla lingua, come stanno davvero le cose. Per la conduttrice, che ha visto sgretolarsi il suo secondo matrimonio e ora deve ricominciare da capo, costruendo un nuovo equilibrio per lei e per le figlie, non è certo un bel periodo ma prova a farlo con positività… la stessa positività contenuta nel messaggio postato stamattina.