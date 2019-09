Michelle Hunziker: la scenata contro una ragazza ubriaca che ha toccato suo marito

Michelle Hunziker, celebre conduttrice del tg satirico “Striscia la Notizia”, è tornata a far parlare di sé non tanto per l’imminente conduzione del talent show firmato da Maria De Filippi “Amici Celebrities“, bensì per un fatto privato accaduto qualche mese fa, che ha evidenziato un lato del suo carattere fino ad oggi tenuto debitamente nascosto.

Incassato il recente naufragio del matrimonio dell’ex marito Eros Ramazzotti con Marica Pellegrinelli, la Hunziker si è raccontata a cuore aperto nel corso di una recente intervista al settimanale di gossip “Oggi”, dove ha fatto una rivelazione inedita circa un gesto clamoroso fatto nei conronti di una donna che si era avvicinata fin troppo al marito, il celebre rampollo della maison d’alta moda, Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker gelosa del marito Tomaso Trussardi

L’abbiamo sempre vista felice e sorridente, eppure Michelle ha ammesso di essere anche una donna gelosa, in tal senso le sue parole: Sono gelosa, di brutto, è più forte di me anche se negli anni ho imparato a controllarmi”, per poi aggiungere quasi per discolparsi che Tomaso, suo marito, è geloso.

Per stessa ammissione della Hunziker, Tomaso non le dà certo motivo di preoccupazione o gelosia, perché è una persona seria, ma nel corso di una serata una ragazza ubriaca, così come ha raccontato la Hunziker, si era troppo incollata a lui, innervosendo così la showgirl, che non è riuscita a contenersi nel momento in cui la donna ha messo una mano sul ginocchio di Tomaso.

Michelle non c’ha pensato dagli occhi e furiosa come non mai è andata dalla ragazza per poi dirle: “ma come ti permetti di toccare mio marito?”. Insomma anche la Michelle ed il marito hanno dei litigi come tutte le coppie, ma la parte bella – ammette la showgirl – arriva dopo, quando fanno la pace.

Nel corso degli ultimi mesi sono uscite delle foto di un litigio tra Michelle e il marito mentre si trovavano al mare, ma lei corre subito ai ripari nel rassicurare tutti, dicendo che la coppia non vive un momento di crisi così come è stato ampiamente scritto dai giornali di gossip.