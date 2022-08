Michelle Hunziker, la confessione: "Ecco come sono rimasta incinta"

Ascolta questo articolo

Michelle Hunziker è uno dei volti più noti del mondo della televisione italiana. Dagli esordi come modella, la bella show girl svizzera si è poi conquistata la scena come conduttrice, attrice ed anche cantante: tra i suoi programmi di successo si ricordano Zelig, Scherzi a Parte, Paperissima, Striscia la Notizia e il Festivalbar.

Nele ultime ore è tornata a far parlare di sè per una confessione particolarmente scottante, che ha mandato in visibilio tutti i suoi fan più accaniti. In una lunga intervista al settimanale ‘Maria con te’, la conduttrice svizzera ha rivelato come è riuscita a rimanere incinta per la seconda volta: ecco la scottante rivelazione.

La confessione

Dopo la prima figlia Aurora, avuta giovanissima nel lontano 1996, a distanza di tanti anni Michelle ha sempre desiderato diventare di nuovo mamma. Quando circa 10 anni fa la show girl ha intrapreso una nuova relazione con Tomaso Trussardi, le è parso il momento giusto per realizzare questo suo sogno.

Nonostante i tentativi sempre più instenti, la Hunziker riscontrava notevoli difficoltà a rimanere incinta, sino a che poi non è successo qualcosa di sorprendente. Un giorno, nel lontano 2013, mentre si trovava a Palermo per motivi di lavoro la show girl decise di visitare la cattedrale di Monreale per chiedere la grazia alla Madre Celeste: “Fui immediatamente colpita dal bellissimo Cristo con le braccia aperte come per accogliere tutti e poi, in fondo alla navata destra, vidi una Madonna stupenda, con la veste dorata e il Bambino in braccio. Così, mi venne spontaneo, dal cuore, chiedere la grazia di diventare ancora mamma. E Lei mi ha ascoltato“.

Da allora la conduttrice svizzera è diventata profondamente devota alla Madonna, ritenuta modello di femminilità e maternità. Ma non è tutto, la Hunziker ha dichiarato di aver ricevuto persino una seconda grazia in un’altra occasione: “Tommaso mi aveva chiesto di accompagnarlo a Biella per una rassegna di automobili antiche, ma io esitavo, non ne avevo alcuna voglia. Fin quando non telefonò l’organizzatore: Devi venire anche perché ti voglio portare dalla Madonna di Oropa. Non ci potevo credere, perché avevo appena pregato la Vergine e mi stavano invitando ad andare a trovarla, era come se mi chiamasse”