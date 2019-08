Michelle Hunziker infrange un divieto ambientale: esplode la collera degli ecologisti italiani

Sradicare rare specie floristiche di montagna è categoricamente interdetto, ma non tutti i personaggi televisivi ne sono a conoscenza. La celebre conduttrice Michelle Hunziker, infatti, ha dimostrato di non essere informata che su alcuni tipi di fiori alpini, per altro bellissimi, vige un vero e proprio divieto di raccolta.

Strappare alla natura determinate specie floristiche protette è perentoriamente vietato: trattasi di un ferreo divieto che tutti gli escursionisti più navigati seguono diligentemente da anni. Una regola che rientra in un progetto di tutela e salvaguardia ambientale, diffuso in svariate regioni alpine dell’Italia.

Nelle ultime ore l’effervescente 42enne elvetica, all’oscuro di tale veto, ha pensato bene di documentare attraverso il suo account ufficiale di Instagram la sua ultima arrampicata sulle Dolomiti, tradendosi con le sue stesse mani. Nella sequenza di foto e video da lei caricate, si può infatti notare una rara Stella alpina appuntata sulla sua giacca fucsia.

I followers ecologisti, molto accorti e visibilmente indignati, hanno immediatamente commentato la sequenza di immagini, sottolineando con collera il rischio di estinzione di tale flora italiana protetta e ricordando che è assolutamente vietato sradicare le Stelle alpine dal loro habitat naturale. Un’innegabile trasgressione quella di Michelle Hunziker, che le è costata la benevolenza dei suoi fan.

“La stella alpina no! Meriterebbe una multa!” ha sentenziato un utente di Instagram sotto il post della conduttrice, a cui hanno fatto eco molti altri followers: “Non si dovrebbero raccogliere le stelle alpine! Ma non è vietato??” si sono interrogati gli altri internauti. I suoi haters più accaniti e mordaci, inoltre, hanno condannato il gesto di Michelle Hunziker suggerendole di recarsi all’orto botanico, se proprio desidera farsi un dono floreale.

Attraverso una serie di commenti ostili, l’intollerante e intransigente popolo del web ha fatto sapere alla presentatrice di Canale 5 che la Polizia provinciale delle Dolomiti e il Corpo Forestale dello Stato potrebbe sanzionare violazioni della norme ambientali come la sua.