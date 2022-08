Michelle Hunziker: il lieto annuncio. Tutti felici per lei

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono in Italia la conduttrice televisiva originaria della Svizzera, Michelle Hunziker. La conduttrice è molto amata dal grande pubblico, sia per la sua comprovata bravura, ma anche e soprattutto per la sua contagiosa simpatia. Purtroppo anche Michelle ha dovuto fare i conti i mesi scorsi con il contagio da Covid che l’ha costretta a stare lontano dal suo lavoro per diversi giorni. Fortunatamente dopo poco tempo è tornata alle sue attività.

Oltre al Covid, da diversi mesi Michelle ha annunciato la separazione con il suo ex marito Tomaso Trussardi, con cui è stata assieme 10 anni. I due hanno avuto anche delle figlie, che la Hunziker ha portato in vacanza alle Maldive con sè alcune settimane addietro. Secondo alcuni rumors adesso la Hunziker starebbe assieme a Giovanni Angiolini, medico chirurgo che ha partecipato anche all’edizione numero 14 del Grande Fratello. Ma in queste ore sono arrivate novità sul suo conto, grandi novità a sentire i bene informati. Vediamo che cosa sta succedendo.

L’annuncio che fa esplodere i fan

Prima di raccontarvi che cosa sta succedendo alla notissima conduttrice tv, Michelle Hunziker appunto, è bene fare un passo indietro e vedere che cosa è successo negli scorsi giorni. Anche questa testata ha dato infatti la notizia che riguarda Michelle e sua figlia Aurora, che erano state beccate in uan farmacia a comperare un test di gravidanza.

Dobbiamo precisare che al momento non si sa per chi sia servito quel test acquistato, le due hanno mantenuto il più stretto riserbo sulla vicenda in questione. Come si sa Aurora è legata da diverso tempo a Goffredo Cerza. In queste ore sul web e sui principali giornali di gossip sta impazzando una notizia che ha del clamoroso.

Michelle Hunziker sarebbe pronta ad aspettare un altro figlio, un maschietto per la precisione. Lei e Giovanni Angiolini comunque sembrano aver scelto la privacy più totale, visto che neanche la loro love story sembra essere pubblica più di tanto. Eppure i due sono stati paparazzati insieme. Non ci resta quindi che aspettare eventuali dichiarazioni dei due circa la presunta gravidanza di Michelle, che per il momento rimane solo una voce di corridoio e nient’altro.