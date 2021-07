Michelle Hunziker, il dolore per la perdita della cagnolina Lilly: "Ho il cuore spezzato"

In queste ore è apparso sul profilo ufficiale Instagram di Michelle Hunziker un post pieno di dolore e tristezza, con il quale la showgirl svizzera annunciava la morte della sua adorata cagnolina Lilly. Il barboncino con quel musetto simpatico, le teneva compagnia ormai da quasi 11 anni e la sua mancanza ora si fa sentire.

Molto amante degli animali, la Hunziker ha altri due cuccioli: Leone e il levriero Odino, quest’ultimo arrivato di recente e scelto dalla famiglia Trussardi perché “era l’unico della cucciolata con un codino storto”. Molto addolorata anche la figlia di Michelle, Aurora Ramazzotti, che fa eco alla madre ricordando la pelosetta in una Instagram Story: “Ciao Lillina, mi manchi già da morire” con una foto insieme alla cagnolina.

I fan di Michelle si sono raccolti intorno a lei in questo momento di profonda tristezza e hanno invaso il post con moltissimi messaggi di affetto: “Solo chi ha un cane può capire, mi dispiace” si legge in molti commenti. Al momento la Hunziker non ha precisato quale siano state le cause della morte di Lilly, ma ha voluto postare parole di profondo amore per lei.

Il post strappalacrime di Michelle Hunziker per la sua Lilly

“Ovunque fossi, qualunque cosa facessi c’era lei…Due occhietti scuri ed espressivi… sempre rivolti verso di me nell’attesa che le dicessi dove andare, cosa fare, a chi abbaiare , di essere presa in braccio per farsi dare un bacino e grattarla dietro quelle tenerissime orecchiette morbide che solo lei aveva…mi ha accompagnato in tante avventure ed era in simbiosi con me”

Continua ricordando che Lilly l’accompagnava ovunque andasse, fino a pensare che non sarebbe stata possibile una vita senza di lei. La descrive come un’amica: “Amore puro, perpetuo e incondizionato. Ho il cuore spezzato perché ora non c’è più”. Il vuoto che ha lasciato Lilly è davvero immenso e forse potrà essere colmato solo dal ricordo dell’amore che la cagnolina ha dato e ricevuto: “Sono stati 11 anni meravigliosi insieme a te e ti porterò per sempre nel mio cuore. Ti amo piccolo amore mio“.